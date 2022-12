Un réveillon de Noël froid et amer se lèvera dans l’est des États-Unis

CHICAGO – Une tempête hivernale glaciale a frappé les États-Unis pour une troisième journée vendredi, laissant plus d’un million de foyers et d’entreprises sans électricité, provoquant des accidents et des retards épiques sur les autoroutes glacées et bloquant des milliers de voyageurs dans les aéroports juste avant Noël.

La majeure partie du pays a partagé la misère, qu’elle soit due à la neige, à la glace ou à des températures inférieures à zéro : environ les deux tiers de la population américaine – plus de 200 millions de personnes – ont fait l’objet d’avertissements ou d’avis hivernaux à un moment donné vendredi. Même la Nouvelle-Orléans, célèbre pour son climat doux, a ouvert trois centres de réchauffement pendant la nuit.

Les météorologues ont déclaré que la tempête n’était pas tout à fait terminée. On s’attendait à ce que l’air glacial persiste tout au long du week-end de vacances dans le Midwest, le nord-est et le sud. Les conditions de blizzard pourraient se poursuivre dans des endroits autour de la région des Grands Lacs pendant des jours, y compris à Buffalo, une ville qui a connu des vents de 70 milles à l’heure vendredi. À New York, le refroidissement éolien devrait tomber en dessous de zéro et y rester jusqu’à samedi matin.

Pour beaucoup, le froid était la carte de visite la plus durable de la tempête.

“Il fait assez froid pour que si vous avez un congélateur sans rendez-vous et que vous vous mettiez à moitié nu et que vous restiez assis pendant un moment, c’est ce que l’on ressent”, a déclaré Randy Hayden, 70 ans, qui dirige un ranch de bétail de 20 000 acres à Gillette, Wyo., où le refroidissement éolien donnait l’impression d’être à 45 degrés sous zéro.

Voyageurs à l’aéroport La Guardia de New York. De nombreux voyageurs fatigués étaient coincés dans les terminaux d’aéroport, réalisant qu’ils n’allaient pas être chez eux pour les vacances comme prévu. Le crédit… Dave Sanders pour le New York Times

Tout aussi douloureuse a été l’annulation de milliers de vols, laissant de nombreux voyageurs fatigués coincés dans les terminaux de l’aéroport, réalisant qu’ils n’allaient pas être chez eux pour les vacances comme prévu.

Sharisse Wooding, 41 ans, directrice d’une école de Memphis, a déclaré que son vol de retour de vacances à New York avait été annulé – et réservé pour lundi.

Tout cela était “un peu déchirant”, a-t-elle déclaré, s’attardant à l’aéroport de La Guardia alors qu’elle tentait de se regrouper. “Ce n’est pas comme ça que je suis censé passer mes vacances de Noël.”

L’air glacial et fouetté par le vent a fait frissonner les habitants d’une grande partie du pays, en particulier ceux qui sont habitués à des hivers doux. Sur les routes, au moins 12 personnes sont mortes dans des accidents probablement liés à la tempête dans le Kentucky, le Kansas, l’Ohio et l’Oklahoma, ont indiqué les autorités.

À Nashville, une couche de glace et de neige accompagnée de températures de zéro degré a laissé le centre-ville normalement bruyant de la ville relativement calme, sans la foule habituelle de touristes pour les vacances.

La vapeur s’est élevée dans l’air glacial au large de la rivière Cumberland alors que Kyle Elliott, 29 ans, marchait au-dessus d’elle sur un pont piétonnier, une guitare attachée au dos. Quinze minutes après le début de la marche, il ne sentait plus ses pieds.

“Je n’ai jamais connu un temps aussi froid auparavant”, a déclaré M. Elliott, originaire du Tennessee. “Je n’ai jamais senti mes poils faciaux geler auparavant. J’ai maintenant.”

À Nashville, environ 55 000 clients à travers la ville avaient perdu l’électricité vendredi après-midi, et les responsables de l’État ont lancé un appel aux entreprises et aux résidents pour qu’ils réduisent leur consommation et aident à stabiliser le réseau électrique.

D’autres parties du pays étaient mieux préparées aux explosions gelées.

Steve Agan dans sa ferme de l’Iowa, à une heure au sud de Des Moines. Le crédit… Rachel Mummey pour le New York Times

Le bétail Angus s’est précipité sur un sentier de pâturage sur la ferme de Steve et Tara Agan à environ une heure au sud de Des Moines vendredi, désireux de se régaler d’ensilage et de luzerne.

Les températures y avaient atteint 9 degrés sous zéro pendant la nuit et des rafales de vent aussi froides que 27 degrés sous zéro ont fouetté de la neige autour d’eux.

“Vos cils gèlent en quelques minutes ici”, a déclaré Mme Agan, ajoutant que le plus grand défi était de garder ses doigts au chaud, même avec des gants épais, tout en donnant le biberon à certains des veaux. « Mais vous n’avez pas le choix. Vous devez sortir. Les vaches ont autant besoin de nourriture en hiver qu’en été.

Goran Nedeljkovic, 59 ans, facteur à Chicago, s’est dit surpris que le service postal oblige les facteurs à effectuer leurs trajets à pied vendredi.

“J’ai cinq ou six couches, donc mon corps va bien, mais mes doigts continuent de geler à travers mes gants, mes lunettes continuent de s’embuer et mon scanner ne fonctionne pas à cause du froid”, a-t-il déclaré.

De nombreux habitants de la Nouvelle-Angleterre ont réagi à la tempête avec un mélange caractéristique de stoïcisme et d’acceptation, même lorsque des arbres abattus et des ondes de marée ont coupé l’électricité et fermé des routes. Au débarcadère, un restaurant aux bardeaux bruns au bord du port de Marblehead, au nord de Boston, Dina Sweeney, la gérante, se tenait à l’extérieur pour regarder les eaux grises se soulever et s’écraser à travers les grilles métalliques et les balustrades au bord du port, éparpillant des algues sur le terrain de stationnement.

Une scène de la Nativité a été enterrée dans la neige à Sioux Falls, SD Le crédit… Alyssa Schukar pour le New York Times

À l’intérieur du bâtiment, a-t-elle dit, les inondations ont causé d’importants dégâts, déformant le sol, malgré les trappes de protection intégrées à la structure qui permettent à l’eau de l’océan d’entrer et de sortir.

“C’est un océan très en colère”, a-t-elle déclaré.

Des coupures de courant se sont propagées à travers le pays vendredi. Ils étaient particulièrement répandus en Caroline du Nord, où plus de 60 000 clients étaient concernés dès vendredi soir, selon le site poweroutage.us.

Caitlin Linney, une artiste de musique électronique, s’est réveillée vendredi dans la maison rurale de ses parents à Efland, à environ 40 minutes au nord-ouest de Raleigh, espérant commencer sa journée par un cours de yoga Peloton, avant de se rendre compte qu’ils n’avaient pas d’électricité.

Les parents de Mme Linney vivent sur une propriété de 10 acres et tirent leur eau d’un puits. Mais sans électricité, il n’y avait pas d’eau pour la pomper. Ainsi, vendredi après-midi, Mme Linney, qui avait voyagé de chez elle dans le sud de la Californie pour les vacances, était à Durham, à proximité, ramassant de la nourriture vietnamienne pour le déjeuner – ainsi qu’une bonne quantité d’eau potable en bouteille.

Le courant est revenu chez ses parents en milieu d’après-midi, mais Mme Linney craignait qu’il ne s’éteigne à nouveau, d’autant plus que les températures devaient plonger à 9 degrés vendredi soir.

Elena Zunga a déchargé de la nourriture et d’autres fournitures de sa voiture pour les distribuer aux habitants de Chicago. Le crédit… Jamie Kelter Davis pour le New York Times

Mme Linney a déclaré que son père, qui a 80 ans, avait passé la journée à scier à la chaîne des arbres tombés et à alimenter les bûches dans un feu de bois.

« Nous allons garder le poêle à bois allumé », a déclaré Mme Linney. Si le courant est de nouveau coupé, dit-elle, ils devront peut-être demander à dormir chez un voisin.

À Atlanta, où les habitants sont habitués aux coups de froid occasionnels, le gouverneur Brian Kemp a déclaré l’état d’urgence cette semaine, interdisant les prix abusifs des combustibles de chauffage et avertissant de la présence de verglas sur les routes.

Au Ponce City Market, un centre commercial intérieur-extérieur branché le long de la BeltLine d’Atlanta, le sentier récréatif de la ville, la plupart de l’action était à l’intérieur, car les acheteurs faisaient des courses deux jours avant Noël.

Dans un avant-poste de Marine Layer, un magasin de vêtements, Jennifer Velasco, une employée, attendait les clients dans un manteau d’hiver poofy et un chapeau de laine blanche. Chaque fois que la porte s’ouvrait, le vent et le froid rentraient. Mme Velasco, qui a déménagé à Atlanta depuis Houston il y a quelques mois, n’était pas contente.

“Je déteste le froid”, a déclaré Mme Velasco, 35 ans. “C’est le pire. Ça fait mal. Tout est sec.”

Les autorités locales et étatiques se sont empressées d’ouvrir des abris d’urgence pour les résidents qui se sont retrouvés dépourvus de l’essentiel, servant des plats chauds et distribuant des fournitures.

Le temps du week-end devrait plonger dans les années 30 dans le centre de la Floride, une chute inquiétante pour Keishaun Johnson, qui a trois enfants, un chien nommé Midas et aucune situation de logement stable.

Un postier livrait du courrier à Kansas City, dans le Missouri. Le crédit… Christopher (KS) Smith pour le New York Times

Elle et sa famille se sont rendues cette semaine dans un refuge pour sans-abri au centre-ville d’Orlando, une installation qui sert également de centre de réchauffement, pour rassembler des fournitures pour la vague de froid.

“Nous avons des vestes, des couvertures, tout le nécessaire d’hygiène, des vêtements, des chaussettes, tout”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, je suis 100% mieux avec ce week-end qui approche, car c’était vraiment effrayant.”

Partout au pays, les aéroports sont restés occupés par les voyageurs de Noël, mais ont montré des signes que les perturbations causées par la tempête commençaient à s’atténuer.

Les files d’attente à l’aéroport international O’Hare de Chicago semblaient plus courtes que la veille, et certains voyageurs se sont dits agréablement surpris par l’absence de chaos.

“Je ne pensais pas que nous serions en mesure de franchir la porte”, a déclaré Joe Netzel, 40 ans, de Chicago, qui attendait de s’envoler pour Phoenix avec sa femme et sa fille de 3 ans. “Mais notre vol est à l’heure.”

Le reportage a été fourni par Eric Adelson d’Orlando, Robert Chiarito de Chicago, Ann Hinga Klein de Des Moines, Jenna Russel de Marblehead, Massachusetts, et Ellen Yan et Sarah Maslin Nir de New York.