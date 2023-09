« Un réveil est en train de se produire » : des centaines de personnes choisissent le Christ à Auburn et se font baptiser spontanément dans un lac

Dieu agit sur les campus universitaires à travers le pays. Le renouveau a frappé des campus comme l’Université d’Asbury, l’Université de Lee et l’Université de Samford plus tôt cette année. Et maintenant, les étudiants de l’Université d’Auburn témoignent que Dieu a agi lors d’un événement plus tôt cette semaine qui les rend toujours « sans voix et impressionnés ».

Des milliers d’étudiants d’Auburn ont rempli la Neville Arena mardi soir pour adorer et louer Jésus, mais un baptême impromptu qui a commencé avec un étudiant voulant se faire baptiser s’est étendu à environ 200 personnes qui ont décidé de donner leur vie au Christ.

« J’ai vu le basket-ball d’Auburn battre le Kentucky. J’ai vu le football d’Auburn battre l’Alabama, mais je n’ai jamais vu quelque chose comme ce que j’ai fait mardi soir », a déclaré Michael Floyd, senior de l’Université d’Auburn. Nouvelles de la FSM12.

Plus de 5 000 personnes se sont présentées à la « Nuit d’adoration » d’Unite Auburn. L’action de sensibilisation du ministère sur le campus a été créée pour rassembler la communauté chrétienne de l’école d’Alabama pour une nuit de culte. Il mettait en vedette des conférenciers invités, l’auteure à succès du New York Times, Jennie Allen, et le pasteur Jonathan Pokluda, et le culte était dirigé par Passion Music.

Allen a partagé sur Instagram que vers la fin de la soirée, elle s’est sentie amenée à demander aux étudiants s’ils voulaient se faire baptiser.

« J’ai terminé un message à Auburn et j’étais hors scène et un étudiant a envoyé un texto au pasteur à côté de moi pour lui dire qu’il voulait se faire baptiser ce soir. Alors je suis remonté sur scène et j’ai demandé si quelqu’un d’autre voulait faire confiance au Christ et se faire baptiser », a-t-elle expliqué.

« Des dizaines de personnes ont levé la main », a ajouté Allen.

Il n’y avait pas de baignoire pour baptiser les étudiants, alors des milliers de personnes se sont dirigées vers un lac à Red Barn d’Auburn.

« Ils ont fait le tour du lac et 6 à 10 d’entre nous étaient dans l’eau en train de baptiser des centaines de personnes », a décrit Allen.

Même l’entraîneur de football en chef d’Auburn, Hugh Freeze, s’est mis à l’eau pour aider, rapporte la WSFA12.

***Veuillez vous inscrire aux newsletters CBN et télécharger l’application CBN News pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles.***

« Les gens ont entouré le lac jusqu’à presque minuit, écoutant les histoires de changements de vie, criant, acclamant et priant ensemble. Dieu bouge et il ne s’arrête pas », a déclaré Allen.

Ceux qui ont assisté à l’événement le qualifient d’incroyable.

« J’ai participé à la planification de cet événement et mec, le Seigneur l’a pris à partir de là et nous nous sommes retrouvés à Red Barn », a déclaré Jeremy Napier, l’aumônier de l’équipe masculine de basket-ball d’Auburn. La Gazette. « Ce n’était pas du tout prévu. Je pense que c’était une décision spontanée à la toute fin où nous avons simplement dit : ‘Allons-y.' »

Kristen Carr, étudiante et journaliste à Auburn, a été témoin de tout cela et a déclaré à WFSA12 News que c’était quelque chose qu’elle n’avait jamais vu auparavant.

« Jamais de ma vie », a-t-elle exprimé. « Je parlais même à des adultes qui étaient là et ils ont dit qu’ils n’avaient jamais rien vu de pareil. »

La vidéo montre la grande foule rassemblée tout au bord du lac. Des acclamations éclatent à chaque fois que quelqu’un sort de l’eau.

« Un réveil a lieu ce soir à Auburn. Les gens se font baptiser à Red Barn avec des centaines de personnes qui les encouragent. Les baptêmes ont commencé suite à un événement à Neville Arena ce soir appelé Unite », a partagé Carr sur le site X, anciennement Twitter.

Un réveil a lieu ce soir à Auburn. Les gens se font baptiser à Red Barn sous les applaudissements de centaines de personnes. Les baptêmes ont commencé suite à un événement à l’aréna Neville ce soir appelé Unite. @TheAUPlainsman @AUFAMILLE pic.twitter.com/PzEza1UWKz – Kristen Carr (@kristencarrau) 13 septembre 2023

Napier dit que mardi soir sert d’exemple selon lequel rien n’est impossible à Dieu.

« Nous servons un Dieu formidable qui peut faire des choses incroyables. Ma prière est évidemment que toutes ces décisions soient de véritables décisions et un changement de cœur. C’est génial de le faire dans cet environnement, mais c’est maintenant que les choses deviennent difficiles », a déclaré Napier.

Il encourage ceux qui se sont fait baptiser à se connecter à une église locale. Floyd pense que ce ne sera pas difficile.

« Ce n’est qu’un message d’unité. Et lorsque vous faites partie du Corps du Christ, vous n’êtes jamais seul », a-t-il déclaré.

Allen a partagé que c’était le début de quelque chose de plus grand.

« Dieu fait quelque chose sur le campus d’Auburn », a déclaré Allen. L’observateur. « Cela faisait partie d’une histoire plus vaste qui se passe ici. »