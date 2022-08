Un rêve devient réalité, déclare le chef de KKFI Sudhanshu Mittal

Kho Kho est largement considéré comme l’un des sports les plus anciens de l’Inde. Le sport a subi un changement radical au cours des cinq dernières années.

Le président de la Fédération indienne de Kho Kho (KKFI), Sudhanshu Mittal, s’adressant aux médias ici samedi, a déclaré que le jeu indigène était désormais présent dans le monde entier.

“Avec Ultimate Kho Kho qui commence demain, le sport atteindra de nouveaux sommets. Un rêve qui devient réalité. Nous veillerons à ce que notre propre sport indien obtienne l’amour et la reconnaissance dans le monde. Il atteindra les masses avec la ligue », a déclaré Mittal.

La première édition de l’Ultimate Kho Kho (UKK) devrait débuter le 14 août au stade Balewadi de Pune. Au total, six équipes participeront au tournoi. La ligue basée sur la franchise sera la toute première pour le sport de Kho Kho et des équipes de Chennai, Mumbai, Gujarat, Odisha, Rajasthan et Andhra Pradesh participeront à la compétition.

Au total, 34 matchs seront disputés en phase de championnat, avec deux matchs par jour. Lors de la phase à élimination directe, les matchs se joueront dans un format éliminatoire qui comprendra des éliminatoires et des éliminatoires. Les matchs se joueront à partir de 19h00 et seront diffusés en direct sur Sony Live.

Parlant plus avant des futurs programmes, Mittal a déclaré que la Coupe d’Asie se jouera à partir du 12 octobre entre 12 pays asiatiques à Delhi.

“Les préparatifs vont bon train pour la Coupe d’Asie, puis il y aura la Coupe du monde entre 20 comtés (dont les dates et le lieu doivent encore être finalisés.

“Dans le cadre de la promotion bilatérale, des matchs tests de Kho Kho ont également été joués entre l’Inde-Angleterre et l’Inde-Népal. Pour former les joueurs au niveau international, des entraîneurs sont délégués dans plusieurs pays dont l’Iran, Singapour, le Sri Lanka, l’Afghanistan et la Corée du Sud. Nous avons également organisé un camp d’entraînement international de niveau 1 en Inde au stade JLN, auquel ont participé 66 joueurs de 16 pays.

“Un camp national d’entraîneurs a également été organisé à l’Université Manav Rachna de Faridabad pour améliorer les capacités physiques et mentales des joueurs. Grâce aux efforts concertés de KKFI, Kho Kho est joué dans 36 pays sur quatre continents », a-t-il déclaré.

Le président de KKFI a également remercié le gouvernement pour son soutien.

«Le gouvernement indien a été très gentil et prévenant d’inclure les Kho Kho dans la liste prioritaire des sports pour les emplois dans le cadre du quota sportif. Il a également été inclus dans le programme sportif du All India Police Sports Control Board (AIPSCB). Cela donnera l’opportunité aux jeunes joueurs de Kho Kho pauvres et démunis de nos villages d’être recrutés dans les CAPF et les organisations policières en Inde. Nous avons également organisé la Ligue nationale Kho Kho pour les femmes en juin 2022 à la Lovely Professional University de Jalandhar et trois autres ligues similaires sont prévues pour les femmes dans les catégories sub-junior, junior et senior avec des subventions financières de MYAS/SAI », a-t-il ajouté.

