« Un rêve devenu réalité » : Jade Kovacevic entre dans l’histoire en tant que première joueuse de la Super League du Nord et signe avec l’AFC Toronto

La Northern Super League compte ses six équipes fondatrices avec de nouveaux looks brillants avant son coup d’envoi en avril prochain, et maintenant la première ligue nationale de soccer féminin professionnel du Canada a sa première joueuse.

L’AFC Toronto a annoncé lundi que Jade Kovacevic, ancienne internationale junior canadienne et meilleure buteuse de tous les temps de la Ligue 1 Ontario, était leur première recrue historique.

L’attaquante de 30 ans originaire d’Acton, en Ontario, connue pour son talent autour du filet et son leadership sur le terrain, est la meilleure buteuse en carrière de la Ligue 1 Ontario chez les hommes et les femmes, avec plus de 170 buts. Elle a remporté cinq prix Golden Boot et a été nommée quatre fois joueuse la plus utile.

« C’est un rêve devenu réalité », a déclaré Kovacevic à CBC Sports. « Un grand merci à Diana Matheson, à Christine Sinclair et à la NSL pour avoir enfin introduit cela au Canada. Il y a tellement de talent au sein de cette nation.

« C’est incroyable que nous puissions enfin donner à ces joueurs une plateforme pour montrer leurs capacités et le meilleur, c’est qu’ils n’ont pas à vivre dans une valise à l’étranger, ils peuvent jouer devant leurs amis et leur famille. C’est un rêve devenu réalité. vrai pour tout athlète.

« Nous sommes ravis d’accueillir Jade comme première recrue », a déclaré Marko Milanovic, entraîneur-chef de l’AFC Toronto. « Elle s’est toujours entraînée comme une professionnelle, même sans ligue nationale dans laquelle jouer, et c’est cet engagement, sa capacité de marquer des buts et son leadership qui nous aideront à établir notre présence dans la ligue. »

Lundi également, le Roses FC, l’équipe de Montréal, a annoncé la vétéran milieu de terrain défensif international français Charlotte Bilbault et la gardienne canadienne Gabrielle Lambert comme ses premières signatures de joueuses.

Né et élevé dans la région du Grand Toronto, Kovacevic a joué pour divers clubs en grandissant, notamment Georgetown, Oakville et le Toronto Lady Lynx. Mais son premier souvenir de football était celui d’une enfant de 10 ans jouant dans un groupe d’âge avec les Flames de Flamborough. C’était son premier match à 11 contre 11 et elle a marqué sur un coup franc sifflant à plus de 20 mètres.

« C’était un tir avec ‘j’espère que ça entre' », a déclaré Kovacevic en riant. « Je m’en souviens aussi clairement que le jour. »

Jade Kovacevic est montrée sur cette photo d’archives pendant son séjour avec les Nitros de North Toronto. (Photo fournie par North Toronto Nitros)

Kovacevic a ensuite joué pour le Canada aux Coupes du monde U17 et U20.

Bien qu’elle ait connu du succès aux niveaux international et universitaire, elle n’a commencé à réaliser qu’elle pouvait faire du football une carrière qu’à l’âge de 23 ans.

Elle a ensuite joué professionnellement en Italie et en Hongrie au milieu de la vingtaine, devenant la meilleure buteuse du Roma Calcio Femminile en seulement une demi-saison et entrant dans l’histoire en tant que première joueuse à marquer pour le Gyðri Eto FC.

« Cela m’a définitivement frappé bien trop tard (que je pouvais poursuivre une carrière professionnelle) et si j’avais connu l’avenue et le cheminement été là beaucoup plus tôt, peut-être à l’adolescence, ma trajectoire aurait pu être un peu différente. »

REGARDER | Classement de chaque nom et logo de l’équipe NSL :

Classement de chaque nom et logo de l’équipe NSL Brittany MacLean et Shireen Ahmed de CBC Sports classent leurs logos préférés de la Northern Super League.

Les effectifs de la NSL comprendront jusqu’à 25 joueurs, avec un maximum de sept internationaux. La ligue envisage un plafond salarial de 1,5 million de dollars par club.

Le salaire minimum de la ligue est de 50 000 dollars, sans plafond salarial maximum pour les joueuses désignées, ce qui, selon la ligue, la classe parmi les leaders mondiaux du football féminin.

Les détails concernant la fenêtre de transfert sont attendus prochainement et d’autres annonces de joueurs seront dévoilées dans les jours et semaines à venir.

Jade Kovacevic dit qu’elle se souvient encore du premier but qu’elle a marqué à l’âge de 10 ans, jouant dans un groupe d’âge avec les Flames de Flamborough. (Photo soumise)

Quant à Kovacevic, elle ne pourrait pas être plus heureuse d’être l’AFC Toronto et la première signature officielle de la ligue.

« C’est le moment idéal pour moi et il n’y a aucune autre ville pour laquelle je voudrais jouer. »

Elle a également un message pour les autres joueurs de soccer canadiens.

« Mon parcours n’est définitivement pas traditionnel et maintenant que la NSL et l’AFC sont là, l’opportunité pour tous les jeunes joueurs est là. Allez-y. C’est réel. »

REGARDER | Joueurs et entraîneur de CanWNT sur l’importance de la Northern Super League à venir en 2025 :

Joueurs et entraîneur de CanWNT sur l’importance de la Super League du Nord à venir en 2025 Les joueuses Adriana Leon, Deanne Rose, Jade Rose et l’entraîneur-chef Bev Priestman expliquent l’impact d’une ligue nationale de soccer professionnel au Canada.

Bilbault, 34 ans, arrive de Montpellier dans l’élite française, a remporté 56 sélections pour la France et a été capitaine de son pays lors d’un match amical contre le Kazakhstan en décembre 2020.

Elle faisait partie de l’équipe de France de la Coupe du monde en 2019.

Lambert, originaire de Saint-Hyacinthe, au Québec, vient du SC Freiburg dans la meilleure ligue féminine allemande.

Salaire minimum du joueur 50 000 $

Les joueurs de la NSL gagneront au moins 50 000 $ et ne pourront être échangés sans leur consentement.

Les équipes travailleront sous un plafond salarial de 1,6 million de dollars et auront droit à un joueur désigné, dont le salaire ne comptera pas dans le plafond.

L’accord standard des joueurs de la ligue est assorti de conditions contractuelles garanties et les joueurs seront également agents libres après l’expiration de leur contrat.

La ligue affirme également que ses joueurs auront accès à « des services complets de santé mentale et à des prestations de maternité et de fertilité conçus pour respecter et dépasser les normes fixées par la FIFA et garantir le bien-être des joueurs ».

« Notre accord standard avec les joueurs reflète notre engagement à donner aux athlètes le respect, la sécurité et le soutien qu’ils méritent avec une approche axée sur le joueur dès le premier jour », a déclaré Diana Matheson, cofondatrice et directrice de la croissance de la ligue, dans un communiqué.