Un retraité qui a « abattu une fille britannique » en France est photographié | Nouvelles du monde

Dirk Rats est accusé d’avoir abattu Solaine Thornton, 11 ans (Photo : flickr/dirk raats) Le voisin âgé accusé d’avoir tué une fille britannique de 11 ans avec un fusil en La France est photographiée pour la première fois. Dirk Raats, 71 ans, risque de passer le reste de sa vie derrière les barreaux après avoir été accusé du meurtre de Solaine Thornton et de la tentative de meurtre de ses parents dans le petit village de Saint Herbot. Les procureurs ont déclaré que la petite fille jouait sur une balançoire avec sa sœur de huit ans, Celeste, lorsque Raats, prétendument sous l’influence de l’alcool et du cannabis, a ouvert le feu à travers une haie samedi soir. Il semble que le père de Solaine, Adrian, 52 ans, et sa mère Rachael, 49 ans, étaient les cibles visées et ont tous deux été blessés. On dit que l’état d’Adrian est critique tandis que celui de Rachael est stable. Celeste est le seul membre de la famille à s’en être sorti indemne. Raats est accusé de s’être barricadé chez lui à la suite de l’incident, avant de se livrer à la police une heure plus tard. Son épouse Marlene Van Hoof, 69 ans, s’est rendue peu de temps après et a également été arrêtée. Elle a depuis été libérée. Une dispute sur les travaux de construction sur la propriété des Thornton durait depuis plusieurs années et laissait Raats «profondément exaspéré» par une invasion perçue de la vie privée. Raats a été décrit comme un reclus par ses voisins (Photo : flickr/dirk raats)



Solaine a été tuée devant sa sœur, qui était le seul membre de la famille à s’être échappé sans blessure



Les parents de Solaine restent à l’hôpital, où son père est dans un état critique (Photo: EPA) L’ancien enseignant et ressortissant néerlandais a été décrit comme un reclus par des voisins, tandis que les médias français ont déclaré qu’il était « comme un personnage d’Astérix » lors de sa comparution devant un juge à Brest hier. Plus: Tendance

Les Thornton sont originaires d’Oldham, dans le Grand Manchester, et ont déménagé en Bretagne en 2019. Solaine est devenue une élève très populaire au collège Jean Jaurès, où une « équipe de surveillance médicale » s’occupe de ses camarades désemparés. « Les sentiments sont très forts et il y a énormément de tristesse », a déclaré un porte-parole de l’université. « Il y aura une minute de silence mardi, pour permettre aux étudiants et au personnel de se souvenir de Solaine. » Reportage supplémentaire de Peter Allen en France. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source