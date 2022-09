Un retraité pousse la moelle si grosse qu’elle est plus grande que Kylie Minogue ET Kim Kardashian

A PENSIONER a développé une énorme moelle de 5 pieds 3½ pouces – plus grande que la reine de la pop australienne Kylie Minogue et la star de télé-réalité Kim Kardashian.

Eraklas Phillipou, 75 ans, ne l’a planté que pour changer des fleurs – mais a déclenché un gratte-ciel végétarien.

Un retraité a développé une énorme moelle de 5 pieds 3½ pouces Crédit : Peter Jordan

La moelle est plus grande que la reine de la pop australienne Kylie Minogue Crédit : Getty

Il dit que son géant vert, suspendu à un treillis dans son jardin, pèse environ 25 kg et pourrait être un record du monde.

Il dominerait non seulement la star de I Should Be So Lucky Kylie, 54 ans, mais aussi la légende country Dolly Parton, 76 ans, toutes deux mesurant 5 pieds.

Le coiffeur à la retraite Eraklas a déclaré au Sun : « Il n’a cessé de grandir et de grandir, c’est énorme.

“Je n’ai jamais cherché à faire pousser une moelle aussi grosse, mais maintenant que j’en ai, je pense que c’est hilarant.

“En 30 ans de jardinage, c’est la chose la plus extraordinaire que j’aie cultivée. Je m’en tiens normalement aux fleurs, donc c’était un choc total.”

Le légume de style gourde est une attraction locale, avec des gens qui regardent pour prendre des photos à Wandsworth, dans le sud-ouest de Londres.

Le record du monde Guinness actuel pour la moelle la plus haute est de 5 pieds 1,8 pouces, cultivé l’année dernière à Barry, dans le sud du Pays de Galles.

Eraklas envisage éventuellement de le hacher et de le partager avec sa famille et ses voisins.

Mais il a dit: “Ça pourrait être de la moelle pour le dîner pendant un moment.”