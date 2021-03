Une PENSIONNÉE a été poignardée au cou par son voisin alors qu’il marmonnait «meurs, meurs», prétendument parce que sa machine à laver était trop bruyante.

Dans des images effrayantes, Brett Vaisey, 56 ans, peut être entendu dire à Annick Henenberg, 65 ans, de « se dépêcher et de mourir » lors de l’attaque sauvage de leur bloc de logements sociaux à Melbourne, en Australie.

Bien qu’elle ait été poignardée au cou, Mme Henenberg a réussi à filmer l’intégralité de l’incident qui l’a presque laissée morte.

Selon Mme Henenburg, l’altercation a commencé parce que Vaisey était si mécontente du bruit de son linge dans la machine à laver qu’il l’a éteinte plusieurs fois.

Quand elle a décidé de confronter Vaisey, elle a commencé à enregistrer par peur d’être attaquée.

Après avoir parlé avec sa voisine, la retraité a commencé à marcher vers son unité – mais Vaisey a suivi.

Des images de vidéosurveillance troublantes montrent Vaisey courir derrière elle brandissant un couteau de cuisine.

« Je l’ai vu venir avec le couteau et je pensais qu’il ne le ferait pas », a déclaré Mme Henenberg. Une affaire actuelle.

Vaisey a alors commencé à frapper Mme Henenberg avec la lame en disant « morceau de merde » alors qu’elle criait à l’aide.

«Si je vais en prison, ça vaut le coup», peut-on entendre dire Vaisey dans le clip.

« Mourez-vous, dépêchez-vous. Allez, saignez. Saignez. »

Mme Henenberg a subi une énorme coupure à l’estomac ainsi qu’une coupure de 10 cm de profondeur au cou.

Le retraité a déclaré que Vaisey avait alors commencé à lui donner des coups de poing au visage avant que son voisin horrifié, John Seymour, ne se précipite après avoir entendu ses appels à l’aide.

Quelques instants plus tard, la police et les ambulanciers sont arrivés et Vaisey a été emmené menotté.

Bien qu’elle ait la gorge tranchée, Mme Henenberg était consciente et a déclaré aux ambulanciers: « Il a définitivement essayé de me tuer, il pensait m’avoir tué. »

La retraitée a subi plusieurs chirurgies plastiques depuis l’attaque sauvage du jour de l’Australie l’année dernière, mais elle porte toujours des cicatrices sur le ventre et le cou, et elle ne peut toujours pas sentir un côté de son visage.

Mme Henenberg a déclaré qu’elle pensait que l’attaque presque fatale aurait pu être évitée, car elle affirmait avoir déposé au moins huit plaintes officielles auprès du bureau du logement social.

Vaisey a maintenant plaidé coupable de tentative de meurtre alors qu’il avait initialement plaidé son innocence devant le tribunal, rapporte 9 Maintenant.

Il doit être condamné à une date ultérieure.