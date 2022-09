Un retraité «plus grand que nature» avec TROIS épouses laisse une demande étrange pour ses funérailles dans sa nécrologie

La nécrologie brutalement honnête d’un RETRAITÉ le décrit comme un mari “adorable” de trois femmes et révèle son étrange dernier souhait.

Stephen Morris, 75 ans, a fait une demande très précise concernant ses funérailles avant sa mort – que sa famille ou ses familles ont honorée.

La famille de Stephen Morris a publié une nécrologie brutalement honnête dans son journal local

L’avis racontait comment le retraité avait demandé à avoir un “p * ss-up” au lieu d’un enterrement

Le père de six enfants a été qualifié d ‘”ennuyeux” mais de “la vie de la fête” par ses proches dans un message partagé par le courrier australien Courier.

M. Morris, qui vivait à Brisbane, a également été décrit comme un mari “déconcertant mais adorable” de trois femmes.

Il était qualifié de « bâtard » qui était « plus grand que nature ».

L’avis disait: “En essayant, mais fils aimant de Norm et Gwen.

“Grand frère ennuyeux mais protecteur de Phillip et Helen.

“Époux déconcertant mais adorable de Valda, Joann, Rosemary.

“Méthodes parentales discutables, mais toujours divertissantes pour Steve et Sherry, Jodie et Terri, Clare et Liam et sept petits-enfants.

“Conteur, poète, plus grand que nature, la vie de la fête ! Merci pour les souvenirs, espèce de b**tard fou. Nous t’aimons et tu nous manques.”

À la fin de la notice nécrologique, il a noté que M. Morris avait demandé un “p * ss-up” au lieu d’un enterrement.

Ses proches sont restés fidèles à son souhait, disant aux gens de se rassembler autour d’un bar en ville, rapporte news.com.au.

L’hommage – dûment accompagné d’une photo de M. Morris en train de prendre un verre – s’est terminé par la citation : “Je l’ai fait à ma façon”.

Les utilisateurs de Reddit ont salué l’avis unique et ont plaisanté sur la participation au rassemblement.

Une personne a dit : “C’est ce que je veux au lieu d’un enterrement – ​​tout le monde fait la fête ! L’approche de Janis Joplin.

Un autre a ajouté: “Si mes plans actuels échouent ce week-end, mon remplaçant sera Stafford Tavern à 14 heures portant une chemise amusante … même si je n’ai jamais rencontré le type.

“Je pense que Stephen approuverait que nous venions tous !”