Un retraité perd 300 000 $ après que Postes Canada a perdu son chèque d’héritage envoyé par courrier recommandé

Louis Kavaratzis affirme que ses projets de retraite ont été ruinés après que Postes Canada a égaré un courrier recommandé contenant un chèque certifié de 301 560 $ – argent qui lui était laissé dans le testament de son défunt père.

Son frère, George Kavaratzis, a envoyé le chèque de la succession de leur père par courrier recommandé depuis Campbellford, en Ontario, à Louis à Ayer’s Cliff, au Québec, le 25 juillet.

Mais le chèque a apparemment disparu et les frères ont passé chaque jour depuis à essayer de le retrouver auprès de Postes Canada et d’amener la Banque TD à l’arrêter ou à le signaler et à en émettre un nouveau. Cependant, ils affirment qu’aucune des deux institutions n’a offert beaucoup d’aide.

« Cela allait grandement profiter à ma retraite. Je voulais l’investir », a déclaré Louis, 57 ans, à propos de son héritage perdu. « Mes rêves sont anéantis. »

« Le bouleversement émotionnel qui me ronge minute par minute ; on ne peut pas arrêter d’y penser. »

Après que CBC Toronto a contacté TD cette semaine, elle a proposé d’émettre un nouveau chèque à la condition que George signe un accord d’indemnisation, ce qui signifie qu’il serait tenu responsable de l’argent si le chèque original était retrouvé et encaissé par quelqu’un d’autre.

Son frère, George Kavaratzis, dit qu’il est extrêmement frustré par Postes Canada après avoir passé des semaines à essayer de retrouver l’enveloppe manquante qu’il avait envoyée par courrier recommandé. (Chris Langenzarde/CBC)

George dit qu’il a refusé et a proposé à la place de signer un accord stipulant qu’il serait responsable de 150 000 $. Il dit qu’il n’est pas à l’aise avec le risque de devoir rembourser la totalité du montant. Il dit également qu’il n’a rien fait de mal et qu’il ne devrait donc pas être celui qui est tenu responsable.

« Pour le reste de ma vie, je vais regarder par-dessus mon épaule ; est-ce l’année où ils vont l’encaisser ? » il a dit.

Postes Canada s’excuse et enquête

Postes Canada n’a pas répondu à une liste de questions de CBC News, mais a présenté ses excuses aux frères dans un communiqué pour « l’expérience de livraison malheureuse et frustrante ».

La porte-parole Janick Cormier a déclaré que la société d’État n’avait toujours pas réussi à retrouver l’enveloppe.

« Nous comprenons les inquiétudes qu’ils ont soulevées quant à la façon dont cette importante livraison a été traitée et nous enquêtons », a déclaré Cormier dans un courriel.

« Lorsque ce problème a été soulevé pour la première fois, nous avons effectué une recherche approfondie de nos installations et nous continuons de surveiller nos opérations pour détecter cet article. »

Postes Canada n’a offert aucune compensation aux frères.

Perdu en quelques heures

George a choisi d’envoyer le chèque par courrier recommandé car il confirme que Postes Canada a reçu l’article et une preuve de livraison en exigeant une signature du destinataire.

« On pourrait penser que ce serait sécuritaire », a déclaré George.

Le site Web de Postes Canada estime qu’il faut quatre jours ouvrables pour que le courrier recommandé traverse le pays. Lorsque CBC News a vérifié le numéro de suivi attribué à l’article de Kavaratzis, il a montré que cela avait pris presque le double de temps.

L’enveloppe a parcouru environ 40 kilomètres de Campbellford à Peterborough, puis a été réacheminée à deux reprises entre Peterborough et Toronto, en raison d’erreurs de traitement, avant d’arriver finalement à Ayer’s Cliff le 3 août.

Le reçu de courrier recommandé de Postes Canada que George a reçu après l’envoi du chèque certifié. CBC News a brouillé les informations personnelles sur le reçu. (Angelina King/CBC)

Sur la base des informations de suivi, une carte d’avis a été laissée dans la boîte aux lettres de Louis au bureau de poste ce jour-là à 8h25, l’invitant à récupérer l’enveloppe. Mais lorsqu’il est allé le récupérer, il dit qu’un membre du personnel lui a dit qu’il se souvenait d’avoir manipulé l’objet, mais qu’il ne l’avait pas trouvé.

« J’étais juste étonné », a déclaré Louis. « Comment peut-on perdre un courrier recommandé en deux heures ? »

Dans le village d’Ayer’s Cliff, situé à près de 150 kilomètres au sud-est de Montréal, le courrier est livré dans les boîtes aux lettres des résidents situées à l’intérieur du bureau de poste local. Cela signifie que si l’enveloppe est arrivée au bureau de poste à l’heure indiquée, elle n’aurait pas dû quitter le bâtiment avant que Louis ne vienne la chercher quelques heures plus tard.

Il dit qu’il est retourné plusieurs fois au bureau de poste, mais que l’enveloppe n’est pas arrivée.

Le 8 août à 13 h 47, l’outil de suivi en ligne a indiqué que l’article était toujours à Ayer’s Cliff et a déclaré : « Avis final ; l’article sera retourné à l’expéditeur s’il n’est pas récupéré dans les 10 jours. »

Mais, sous la même date et heure, il indique que l’article a été livré et signé à Campbellford. Un document montre la signature de George à cette date, mais George est catégorique sur le fait qu’il n’a pas signé ni reçu l’article.

Il affirme que le personnel du bureau de poste de Campbellford lui a dit que sa signature avait été scannée par erreur.

« Il n’a jamais été récupéré. Il n’a jamais été là », a déclaré George. « Personne ne sait où c’est. »

À Ayer’s Cliff, au Québec, le courrier est livré dans les boîtes aux lettres des résidents situées à l’intérieur du bureau de Postes Canada. Louis a reçu un avis dans sa boîte aux lettres indiquant qu’il avait du courrier recommandé à récupérer, mais il dit que lorsqu’il s’est rendu au comptoir pour le récupérer, il manquait. (Soumis par Charles Contant)

Impossible d’arrêter le paiement

Alors que les frères reprochent à Postes Canada d’avoir perdu le chèque, ils voulaient que TD mette des mesures de sécurité dessus et en émette un nouveau.

George, qui est l’exécuteur testamentaire de son père, dit que lorsqu’il a demandé des chèques certifiés à la banque, il n’y a pas eu de conversation sur l’endroit où ils allaient ou s’il existait un moyen plus sûr d’envoyer les fonds.

Une lettre du 11 août de l’avocat de George à la banque indique que TD ne pouvait pas faire opposition au paiement sur le chèque et demande plutôt qu’il soit signalé au cas où quelqu’un d’autre tenterait de l’encaisser.

George dit qu’après que CBC News a contacté la banque cette semaine, TD a signalé le chèque et a proposé l’accord d’indemnisation.

La porte-parole de la TD, Ashleigh Murphy, a déclaré que la banque ne commentait pas les détails d’un problème client, mais a confirmé qu’elle travaillait avec George sur les « prochaines étapes ».

Murphy a déclaré dans un communiqué que la banque avait un « processus régulier » pour traiter les chèques certifiés perdus, mais a déclaré que s’il est déposé, l’argent sera acheminé. Elle dit que la banque où il est déposé sera disponible.

« Aucune opposition à paiement ne peut être déposée sur un chèque certifié ou une traite, car ils sont considérés comme des formes de fonds certifiés, où essentiellement le morceau de papier vaut de l’argent », a déclaré Murphy.

« Presque aussi bon que de l’argent liquide »

L’expert bancaire Omar Fares affirme qu’un virement bancaire est le moyen le plus sûr d’envoyer de grosses sommes d’argent, suivi d’une traite bancaire, puis d’un chèque certifié.

Fares, qui n’est pas impliqué dans l’affaire et qui a parlé à CBC News en général, a déclaré qu’un chèque certifié est « presque aussi bon que de l’argent liquide », mais que la personne qui l’encaisse sera très probablement invitée à fournir une pièce d’identité correspondant à l’identité de l’émetteur du chèque. à et un justificatif d’un compte bancaire au même nom.

Il affirme que même si les banques prennent des précautions supplémentaires avec les chèques de plus de 10 000 $, la fraude est endémique.

« Si la mauvaise personne obtient un chèque, il existe plusieurs niveaux de protection , » a déclaré Fares, qui enseigne à la Ted Rogers School of Retail Management de l’Université métropolitaine de Toronto.

« Mais si la mauvaise personne met la main sur le chèque, cela peut certainement être problématique et il peut être très difficile de l’arrêter. »

Fares affirme qu’il n’incombe pas à un employé de banque de dire à un client quelle méthode d’envoi d’argent est la plus sûre, mais affirme que du point de vue du conseil et du service client, un employé pourrait « faire un effort supplémentaire » en informant le client.

Les frères disent que cette épreuve est encore plus difficile étant donné que leurs parents ont fait beaucoup de sacrifices et ont travaillé dur pour subvenir aux besoins de leur famille.

« Mes parents sont arrivés comme immigrants dans les années 1950 et ont travaillé dur toute leur vie et maintenant ils sont partis », a déclaré George. « Ils ont transmis ce qui restait à leurs enfants. Qu’est-ce qui est arrivé ? C’est horrible. »