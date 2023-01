Un retraité espagnol détenu pour l’ambassade d’Ukraine et des lettres piégées par le Premier ministre

Le retraité de 74 ans aurait fabriqué six lettres piégées visant le Premier ministre espagnol et l’ambassade d’Ukraine.

Les lettres piégées ont été envoyées en novembre et début décembre.

Personne n’a été tué par les six lettres piégées, mais un employé de l’ambassade d’Ukraine a été légèrement blessé en ouvrant l’un des colis.

La police a arrêté mercredi un retraité soupçonné d’avoir envoyé des lettres piégées visant le Premier ministre espagnol et l’ambassade d’Ukraine, ont annoncé les autorités.

L’Espagnol de 74 ans a été placé en garde à vue à Miranda de Ebro, dans le nord.

Il a été conduit à Madrid et comparaîtra vendredi devant un juge, a indiqué un porte-parole du Tribunal national qui traite des affaires de terrorisme.

Les enquêteurs ont fouillé le domicile du suspect où il aurait fabriqué six lettres piégées, ont indiqué la police et le ministère de l’Intérieur.

Des policiers masqués montaient la garde à l’extérieur de la propriété alors que des agents avec des chiens renifleurs fouillaient l’intérieur, ont montré des images télévisées.

“Cet individu était très actif sur les réseaux sociaux et selon les enquêteurs de la police nationale, il possède une expertise technique et informatique”, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

“Bien qu’il soit présumé que le détenu a fabriqué et envoyé les engins explosifs seul, la police n’exclut pas la participation ou l’influence d’autres personnes.”

Personne n’a été tué par les six lettres piégées envoyées fin novembre et début décembre sur divers sites en Espagne, mais un employé de l’ambassade d’Ukraine a été légèrement blessé en ouvrant l’un des colis.

Des lettres ont été envoyées à la résidence officielle du Premier ministre Pedro Sanchez, au ministère espagnol de la Défense et à une base aérienne près de Madrid à partir de laquelle l’Espagne a envoyé des armes à l’Ukraine.

Une entreprise d’équipement militaire de la ville de Saragosse, dans le nord-est du pays, était également visée, qui fabrique des lance-grenades que l’Espagne a envoyés en Ukraine.

Après que l’ambassade de Madrid ait été prise pour cible, Kyiv a renforcé la sécurité de ses ambassades dans le monde.

– Entraînement paramilitaire –

L’arrestation est intervenue après un rapport du week-end dans le New York Times qui a déclaré que des officiers du renseignement militaire russe avaient “dirigé” les associés d’un groupe militant suprémaciste blanc basé en Russie pour mener la campagne en Espagne.

Des responsables américains ont déclaré au journal que les officiers russes qui ont dirigé la campagne semblaient déterminés à “garder les gouvernements européens au dépourvu” et “pourraient tester des groupes par procuration au cas où Moscou déciderait d’aggraver un conflit”.

Les enquêteurs soupçonnent le Mouvement impérial russe (RIM), un groupe radical avec des membres et des associés à travers l’Europe, d’être à l’origine de la campagne de lettres piégées.

Le groupe – qui est désigné comme une organisation terroriste mondiale par les États-Unis – aurait des liens avec les agences de renseignement russes.

“Des membres importants du groupe se sont rendus en Espagne, et la police là-bas a suivi ses liens avec des organisations espagnoles d’extrême droite”, a déclaré le journal.

Selon le Centre pour la sécurité et la coopération internationales de l’Université de Stanford, RIM “maintient des contacts avec des groupes néo-nazis et suprématistes blancs à travers l’Europe”.

“Le groupe a dispensé une formation paramilitaire à des ressortissants russes et à des membres d’organisations partageant les mêmes idées d’autres pays dans ses installations de Saint-Pétersbourg”, a-t-il ajouté.

– ‘Méthodes terroristes’ –

Après l’attaque contre l’ambassade, l’ambassadeur d’Ukraine en Espagne, Serhii Pohoreltsev, a semblé pointer du doigt la Russie.

“Nous sommes bien conscients des méthodes terroristes du pays agresseur”, a-t-il déclaré à la télévision publique espagnole le 30 novembre quelques heures seulement après l’incident.

L’ambassade de Russie en Espagne a condamné la campagne de lettres piégées.

Après avoir félicité la police pour l’arrestation, le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a déclaré que les enquêteurs “étudiaient toutes les possibilités”.

La télévision privée La Sexta, qui a été la première à annoncer l’arrestation du retraité, a déclaré que le suspect était un ancien employé des autorités locales de Vitoria, une ville du nord de l’Espagne, qui vivait seul.

Suite à la campagne de lettres piégées, la Cour nationale espagnole a ouvert une enquête pour “terrorisme”.

En plus d’envoyer des armes à l’Ukraine dans sa lutte contre la guerre de près d’un an menée par la Russie, l’Espagne entraîne également des troupes ukrainiennes dans le cadre d’un programme de l’Union européenne et fournit une aide humanitaire.