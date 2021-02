Un retraité a été condamné à une amende de 130 £ après avoir eu recours à la peinture d’un passage clouté sur une route très fréquentée que sa femme handicapée et lui-même ont eu du mal à traverser.

Laurie Phillips a fait l’objet d’une enquête de la police et convoqué à un entretien au poste de police pour des allégations selon lesquelles il aurait causé des dommages criminels.

L’homme de 78 ans en avait marre de ses demandes répétées d’installer un passage à niveau près de chez lui, sans réponse de la part des responsables de la mairie.

Ainsi, le psychothérapeute à la retraite a peint six blocs rectangulaires blancs sur la surface de la route pour former un passage piéton de fortune. Il a également peint dans un faux panneau de 10 mph et des rampes de vitesse illusoires.

M. Philips, 78 ans, s’est levé à 5 heures du matin et a passé plusieurs heures à poser les éléments d’un trottoir tombé sur une route approchant Mudeford Quay à Christchurch, Dorset.

M. Phillips a acheté de la peinture blanche et a marqué ces rectangles sur la route qui, selon lui, est utilisée par 5000 voitures par jour.

M. Phillips a affirmé que le conseil avait négligé son obligation de prendre en compte les personnes handicapées de la région qui bénéficieraient d’un passage clouté.

Le site de beauté est populaire auprès des visiteurs et jusqu’à 5 000 voitures par jour empruntent la route.

Le passage à niveau a été en place pendant quatre jours et a été respecté par le trafic qui s’est arrêté pour laisser passer les gens, ce qui le rend « considérablement plus sûr » pour sa femme Estelle, les résidents âgés et les familles avec de jeunes enfants.

Mais les employés du conseil sont ensuite venus laver les marques et Laurie a été dénoncée à la police pour «dommage criminel».

Il a maintenant reçu une amende et une ordonnance de résolution communautaire.

M. Phillips a qualifié l’enquête policière de « perte inutile de temps de la police » qui lui avait causé un « stress inutile ».

Il a dit que tout ce qui comptait pour lui était de faire installer un passage à niveau permanent sur place pour améliorer la sécurité des piétons.

Laurie Phillips, sur la photo, a installé un passage clouté près de son domicile à Mudeford Quay, à Christchurch dans le Dorset, après des tentatives répétées pour demander au conseil local d’agir

M. Phillips, sur la photo, affirme que jusqu’à 5000 voitures par jour empruntent la route devant chez lui

M. Phillips a déclaré: « Après la levée du verrouillage l’été dernier, nous avons été submergés de visiteurs et 5000 voitures passaient chaque jour.

« J’ai communiqué avec les conseillers locaux de Mudeford et Vikki Slade, qui était à la tête du conseil à l’époque, ainsi qu’avec les officiers responsables de la peinture au trait.

«J’ai clairement averti que je le peindrais si rien n’était fait. A aucun moment je n’ai eu de réponse me disant que je ne devais pas le faire ou que je ne devais pas le faire.

«J’ai personnellement payé plus de 100 £ pour le matériel et trois d’entre nous ont mis deux heures chacun à le peindre.

«On pourrait penser qu’une contribution au bien-être de mes proches et tous les visiteurs qui viennent ici seraient accueillis par un conseil à court d’argent?

Malgré ses efforts, les employés du conseil ont enlevé son passage à niveau, nettoyant la peinture

«En vertu de la loi de 2010 sur l’égalité, en tant que prestataire de services, non seulement le conseil a le devoir de procéder à des ajustements raisonnables pour une personne qui est fortement désavantagée à ce moment en raison de son handicap.

«Ils doivent également prendre des mesures positives pour s’assurer qu’ils anticipent les besoins des clients handicapés potentiels avant d’accéder aux services appartenant au conseil.

«Le passage à niveau a duré quatre jours et il a été respecté par les voitures qui se sont arrêtées pour laisser passer les gens.

«Cela a fonctionné et a rendu la route beaucoup plus sûre.

« Mes voisins m’ont dit que c’était bien joué, mais après quatre jours, le conseil est venu et l’a emporté.

« Ensuite, j’ai été informé que j’avais été dénoncé par un membre du conseil à la police pour dommage criminel et convoqué à un entretien avec la police.

« À mon avis, cette poursuite, qui arrive seulement maintenant à une résolution, a été une perte totale de temps précieux de la police, tout en causant un stress inutile en raison de nombreux retards dans le processus pour moi et ma femme âgées respectivement de 78 et 76 ans.

« J’aurais pu me battre devant les tribunaux, mais cela ne vaut pas la peine.

«Tout ce qui m’importe, c’est d’y installer un passage à niveau permanent pour améliorer la sécurité.

Laurie a lancé une pétition pour installer un passage clouté à cet endroit qui a déjà recueilli 100 signatures.

Il sera soumis au Conseil de la BCP en temps voulu qui décidera de sa viabilité.

Un porte-parole du BCP Council a déclaré: « La situation concernant les marquages ​​illégaux a été résolue et nous pouvons confirmer que nous avons reçu une demande formelle pour qu’un passage à niveau soit placé à cet emplacement de Mudeford Quay.

« Comme pour les autres demandes de passages à niveau que nous recevons, nous évaluerons attentivement la demande pour déterminer s’il est approprié de créer un passage formel ou informel à cet endroit.

«La sécurité reste, comme toujours, notre principale préoccupation.