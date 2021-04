Un retraité HOARDER est décédé après qu’un incendie a ravagé sa maison remplie d’ordures.

Benjamin Hutchings, 84 ans, a été retrouvé mort après qu’un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée de sa maison sur Park Road, Smethwick, West Mids, la nuit dernière.

Trente-cinq pompiers se sont attaqués à l’incendie à son apogée après avoir été appelés vers 21 heures.

M. Hutchings a été déclaré mort sur les lieux par des ambulanciers paramédicaux peu de temps après.

Des voisins ont raconté avoir entendu une explosion avant que l’incendie ne se propage du rez-de-chaussée au premier étage de la propriété en quelques minutes.

Sa mort n’est pas considérée comme suspecte mais une enquête a été ouverte pour découvrir ce qui a déclenché l’incendie.

Des voisins choqués ont déclaré que M. Hutchings vivait seul dans la propriété en terrasse de trois chambres et était un accumulateur prolifique.

Des tas de déchets pouvaient être vus dans le jardin de devant alors que les enquêteurs sur les incendies examinaient la scène aujourd’hui.

Un voisin a déclaré: «C’était un gars sympa qui vivait seul et je sais qu’il collectionnait beaucoup de choses.

« Les pompiers ont été rapides et ont fait tout ce qu’ils pouvaient, mais nous savons qu’il est mort et c’est vraiment horrible. »

Un autre résident à proximité a ajouté: «Vous pouvez voir simplement en regardant à travers la porte d’entrée à quel point il y a de l’encombrement. Il monte les escaliers.

«Personne ne sait ce qui a causé l’incendie, mais cela aurait pu être n’importe quoi. C’était une poudrière – un feu qui attendait de se produire.

« Il y a des trucs partout. »

Une famille vivant à côté a été forcée de fuir leur maison alors que l’incendie s’installait et que des résidents courageux ont tenté de se battre à travers les flammes pour atteindre M. Hutchings.

Le Dr Moe Htay, qui habite à proximité, a déclaré: «Nous avons vu le feu et les flammes sortir de l’arrière de la maison et les voisins d’à côté, qui sont une femme et deux enfants, s’enfuir de la maison.

« J’ai alors vu l’un des voisins casser ses deux portes, la porte du porche et la porte d’entrée de la maison, pour entrer et essayer de le sauver, mais ils n’ont pas pu entrer dans la maison à cause du feu. »

Une porte-parole des services d’incendie et de sauvetage des West Midlands a déclaré: «Peu avant 20h45, nous avons été alertés d’un grave incendie au sol et au premier étage d’une propriété à mi-terrasse sur Park Road.

« Les pompiers en appareil respiratoire ont attaqué l’incendie à l’aide de trois jets de dévidoir. Malheureusement, un homme a été découvert décédé sur la propriété par nos équipes.

«Une fois l’incendie éteint, les pompiers ont procédé à un amortissement et à une inspection complète de la propriété.

« Une enquête complète est en cours par notre équipe spécialisée dans les enquêtes sur les incendies, nos pensées vont à la famille et aux amis du défunt. »

Une porte-parole du service d’ambulance des West Midlands a déclaré: «Des équipes sont arrivées sur les lieux pour trouver un grave incendie dans la propriété, avec un patient impliqué.

« Malheureusement, rien n’a pu être fait pour sauver l’homme et il a été confirmé décédé sur les lieux. »

Une porte-parole de la police des West Midlands a déclaré: «La police a été appelée par les pompiers vers 20 h 50 hier pour l’incendie d’une maison à Park Road, Smethwick.

«Un homme de 80 ans a été malheureusement déclaré mort sur les lieux.

« Sa mort n’est pas considérée comme suspecte et a été renvoyée au coroner. »

