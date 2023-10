Un retraité de Chelsea, 74 ans, décède subitement lors d’une marche caritative en Espagne alors que sa famille au cœur brisé lui rend hommage

Un retraité de CHELSEA est décédé à l’âge de 74 ans des suites d’une crise cardiaque lors d’une marche caritative sur un chemin de pèlerinage en Espagne.

Rick Graham, 74 ans, a commencé à se sentir mal alors qu’il parcourait le Camino de Santiago près de Pampelune.

Rick a subi une crise cardiaque lors d’une marche caritative en Espagne

L’ancien adjudant de classe 1 du Royal Electrical and Mechanical Engineers a servi comme gardien de la paix des Nations Unies à Chypre et lors de quatre missions en Irlande du Nord pendant les troubles au cours de sa carrière militaire de 22 ans.

