Un retraité de 84 ans admet avoir conduit sans permis pendant 72 ANS

La force a alors répondu: « Nous avons été gentils avec lui. Cependant, ce type était dur d’oreille, ses réactions étaient médiocres et il était très instable sur ses pieds.

Un troisième a ajouté: « Awww, donne-lui de l’amour, mon père est né en 1931, a parcouru 70 000 miles par an pendant plus de 50 ans, aucun accident à part une vache qui a couru devant lui, sois gentil avec les gens de l’ode »

Un autre a dit: « Comment a-t-il pu s’en tirer avec ça, il ne peut pas y avoir trop de gens qui ont conduit plus longtemps que ça sans permis. Plutôt dangereux mais je l’admire étrangement. «

« Heureusement, il n’a jamais eu d’accident, n’a causé de blessures à personne et n’a jamais fait perdre financièrement personne en les frappant alors qu’il n’était pas assuré !

« Nous ne pouvons pas tout à fait croire ce qui s’est passé ensuite, car le conducteur, qui est né en 1938, a toussé qu’il conduisait sans permis et sans assurance, depuis qu’il avait 12 (oui DOUZE) ans ….. et d’une manière ou d’une autre avait réussi à ne jamais être arrêté par la police. Nous vous laissons faire le calcul !!

« Une première enquête de The Bearded Boss à Bulwell l’a trouvé en train d’arrêter ce Mini One à côté de Tesco Extra.

L’équipe City North Operation Reacher de la force a écrit: « L’équipe City North OP Reacher est en patrouille proactive à Sherwood et Carrington ce soir.

L’OAP, qui était instable sur ses pieds et malentendant, a déclaré aux agents qui l’ont arrêté à côté de Tesco Extra à Bulwell mercredi soir qu’il était né en 1938 et conduisait depuis 1950.

Un retraité âgé a admis avoir conduit sans permis pendant plus de sept décennies – mais n’a pas été pris une seule fois par les flics.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.