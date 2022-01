Un retraité de 72 ans a déchiré les plantes du voisin et jeté de la terre dans une rangée sur l’espace de l’allée

Un PENSIONNÉ a été surpris par CCTV en train de déchirer les plantes de son voisin et de déverser de la terre au milieu d’une rangée amère sur un petit morceau d’espace d’allée qui a traîné pendant des années.

John Weiniger, 72 ans, a été reconnu coupable de dommages criminels et de harcèlement alors qu’il était devenu obsédé par la tentative de récupérer une bande de terre de deux pouces de large entre sa maison et celle de Samantha et James Miller dans un village de l’Oxfordshire.

John Weiniger a été condamné à une amende et à une ordonnance restrictive

James et Samantha Miller ont appelé les flics après avoir repéré le retraité en train de déchirer leurs plantes sur CCTV

Les voisins ont été enfermés dans un différend sur le patch contesté et un procès de deux jours au tribunal de première instance d’Oxford a appris comment l’OAP « exubérant » s’est glissé après la tombée de la nuit pour arracher des plantes et déplacer leurs poubelles sur la route.

M. et Mme Miller ont même été contraints de recourir à l’installation de vidéosurveillance – attraper Weiniger sortir à 3 heures du matin dans le jardin, détruisant les plantes et causant d’autres dommages au moins neuf fois.

Après avoir emménagé dans leur propriété de 950 000 £ dans le village de Mollington en 2020, Weiniger a décidé de mener une campagne de harcèlement contre ses nouveaux voisins.

Ils ont décidé de faire faire des travaux devant leur maison, ce qui, selon le tribunal, a « enragé » Weiniger alors qu’il « menaçait tout le monde là-bas de prison ».

Il a ensuite aboyé au sujet de sa revendication de la minuscule bande de terre séparant leurs maisons et, deux jours plus tard, M. et Mme Miller ont repéré que la terre et les fleurs qu’ils avaient plantées avaient été déterrées et jetées à l’extérieur de leur maison.

Dans un acte presque incroyable, l’OAP a commencé à ramper hors de sa grande maison individuelle sous le couvert de l’obscurité et a commencé à déterrer un parterre de fleurs qui appartenait aux Miller et qui séparait leur propriété de celle de Weiniger. Ils partageaient tous les deux l’allée en béton.

Les magistrats ont entendu comment le retraité a déterré des jacinthes et d’autres plantes, jeté du gazon qu’il avait pris sur le sol herbeux, par-dessus le mur dans le jardin du meunier avec des dalles de pavage et transporté les poubelles du couple sur la route vers d’autres maisons, mettant ses propres poubelles là où le Miller l’avait été.

Perplexes, M. et Mme Miller ont soupçonné que les événements étranges étaient l’œuvre de Weiniger et ont installé des caméras de vidéosurveillance sur leur maison qui l’ont capturé en train de se lancer dans ses aventures nocturnes.

Sa « campagne tit-for-tat » a même vu Mme Miller photographier alors qu’elle jardinait.

Finalement – et en désespoir de cause – les Miller ont contacté la police et leur voisin a été arrêté et accusé de nombreux chefs d’accusation de dommages criminels et d’une accusation de harcèlement de M. et Mme Miller.

Au cours de son procès, Weiniger a déclaré que le différend initial sur le lopin de terre avait commencé il y a près de 15 ans lorsque ses anciens voisins avaient déplacé une clôture d’environ deux pouces sur ce qu’il prétendait être sa terre.

Les documents du registre foncier, cependant, montrent que le parterre de fleurs appartient aux Miller, ce que Weiniger a déclaré « faux » devant le tribunal.

Weiniger a nié les accusations portées contre lui, mais a été reconnu coupable de sept infractions et condamné à payer près de 3 000 £ d’amendes et de frais.

Il a également reçu une ordonnance d’interdiction et lui a dit de ne pas s’approcher des Miller ou de leur domicile pendant cinq ans.

Mme Miller a déclaré dans sa déclaration d’impact sur la victime: « Je m’occupe des problèmes causés par Weiniger depuis plus de deux ans maintenant.

« L’escalade de son comportement au cours des derniers mois m’a beaucoup inquiété quant à ce qui va se passer ensuite.

« Je suis seule à la maison et je m’inquiète de ce qu’il pourrait faire de moi et de mon bébé. Je suis anxieuse de ce qui pourrait arriver et cela affecte mon travail.

« J’ai l’impression que cela a envahi nos vies. »