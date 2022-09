Un retraité de 68 ans arrêté pour le “meurtre” d’un homme de 49 ans dans un village rural

Un PENSIONNÉ a été arrêté, soupçonné de meurtre dans un village pittoresque, selon la police.

L’homme de 68 ans a été menotté par la police du Sussex après qu’un homme de 49 ans a été retrouvé inconscient à Storrington, West Sussex.

Les agents se sont précipités sur les lieux de High Street à 10 h 05 dimanche, mais l’homme a été tragiquement déclaré mort.

Les habitants ont affirmé que deux hommes s’étaient disputés au sujet d’un chien, mais les flics n’ont pas confirmé cela ni dit si cela était lié à la mort de l’homme.

L’homme décédé n’a pas encore été nommé mais sa famille est soutenue par des officiers spécialisés.

La police a déclaré que l’horreur du dimanche matin était un incident isolé et qu’il n’y avait plus de menace pour le public, a rapporté The Telegraph.

Un porte-parole de la police de Sussex a déclaré: «Un homme de 68 ans a été arrêté pour suspicion de meurtre et reste en détention.

« Il y a une présence policière accrue, y compris des médecins légistes, dans la région.

“Il est probable que la route sera fermée pendant plusieurs heures pendant que l’enquête se poursuit.

“Les membres de la famille du défunt sont soutenus par des officiers spécialisés.

“Il s’agit d’un incident isolé et il n’y a aucun danger pour la communauté au sens large.”

La police et les médecins légistes sont restés sur les lieux dimanche soir.

Un cordon est toujours en place et une tente de police a également été repérée dans le centre-ville.

Les flics disent que la route restera fermée pendant plusieurs heures pendant que l’enquête sur le décès est en cours.

Dans un tweet, le député d’Arundel et de South Downs, Andrew Griffith, le député local, a appelé les habitants à autoriser les flics à “établir rapidement les faits”.

Toute personne disposant d’informations sur l’incident est invitée à le signaler via le 101 ou en ligne en faisant référence à l’opération Kingscross.

Ou contactez Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.