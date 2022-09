Un retraité britannique de 76 ans a défilé dans le capot après avoir été «pris avec 1,3 million de livres de drogue» en Inde

Un retraité de BRIT a été pris en photo entouré de flics et masqué par une cagoule noire après avoir été arrêté en Inde pour un énorme trafic de drogue.

Stephen Slotwiner, 76 ans, a été arrêté dans l’État indien de Goa après avoir été pris avec 1,3 million de livres sterling de drogue dans son logement loué.

Stephen Slotwiner a été arrêté en Inde pour des délits liés à la drogue Crédit : Twitter/@InGoa24x7

Les rapports suggèrent que le buste comprenait 512 grammes de cannabis.

La police aurait également trouvé 40 comprimés d’ecstasy et 80 grammes de MDMA, ainsi qu’une quantité de LSD.

Slotwiner, 76 ans, a été arrêté plus tôt dans la journée dans le village d’Arambol, qui est apparemment une plaque tournante du tourisme lié à l’étude du yoga.

Sur la photo récemment publiée, on le voit assis sur une chaise entouré de flics en uniforme.

Le visage de Slotwiner est recouvert d’une cagoule noire avec deux trous pour les yeux.

La perquisition de son logement aurait été ordonnée après que la police eut été informée de possession de drogue.

En vertu de la loi indienne sur les stupéfiants et les substances psychotropes, il risque une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois et une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 roupies (108,49 £) s’il est reconnu coupable.

Il a la chance que la quantité avec laquelle il aurait été pris était inférieure à 1 kg, au-delà de laquelle il encourrait entre 10 et 20 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à un lakh (1084,98 £).

L’inspecteur de police Dattaram Raut a confirmé que le raid avait eu lieu ainsi que la quantité et la valeur des drogues récupérées.

Cela vient après les récentes demandes du ministre en chef de Goa pour une répression policière du trafic de drogue dans l’État.

Il s’agit du dernier d’une série de raids visant, entre autres, un touriste de Bangalore et le propriétaire d’un restaurant local.