Dirk Raats, 71 ans, a été officiellement inculpé hier du meurtre de Solaine Thornton, 11 ans (Photo: EPA) Un retraité a comparu devant le tribunal accusé du meurtre d’une écolière britannique et de la tentative de meurtre de ses deux parents. Dirk Raats, 71 ans, a été formellement inculpé hier du meurtre de Solaine Thornton, 11 ans, chez elle à Saint-Herbot, près de Quimper en Bretagne, dans le nord de la France. Il est également accusé de la tentative de meurtre d’Adrian Thornton, 52 ans, et de Rachael Thornton, 49 ans, originaires de la région de Manchester. La sœur cadette de Solaine, Celeste, huit ans, aurait réussi à éviter les coups de feu qui ont eu lieu alors que les filles jouaient sur des balançoires dans leur jardin familial vers 21 heures samedi. Le retraité, ressortissant néerlandais, a brièvement comparu devant un juge du tribunal correctionnel de Brest portant une moustache et une queue de cheval. S’exprimant dans un français approximatif, il a déclaré: «C’est tellement horrible ce qui s’est passé. Je ne comprends pas.’ Raats a précédemment travaillé comme photographe, berger et soignant pour personnes handicapées avant de prendre sa retraite en France il y a cinq ans, a appris le tribunal. Solaine a été abattue chez elle à Saint-Herbot, près de Quimper en Bretagne, dans le nord de la France



Elle aurait joué sur des balançoires dans leur jardin familial vers 21 heures samedi aux côtés de sa sœur, Celeste (Photo: EPA) Il aurait été sous l’emprise de l’alcool et de la drogue au moment des faits. L’avocate de la défense, Anne Guillerme, a déclaré qu’il n’avait «pas de casier judiciaire», mais qu’il pourrait avoir des problèmes de santé mentale. Raats a été placé en garde à vue après sa comparution. Son épouse Marlene van Hook, également âgée de 70 ans, est également interrogée par la police, soupçonnée d’avoir dissimulé une arme. UN Une conférence de presse tenue hier en France a révélé que les deux familles étaient en « conflit » sur un terrain à côté de leurs propriétés depuis « plusieurs années ». Le procureur de la République Camille Miansoni a confirmé qu’un processus de médiation avait été mis en place entre les voisins par la mairie. Traduit par la BBC, un porte-parole de la police a déclaré: «Il est vrai que nous avons été avertis en 2019 du processus de conciliation concernant le différend entre ces deux voisins – mais par la suite, nous n’avons eu aucune sorte de suivi, et ni y a-t-il eu une quelconque infraction pénale commise depuis. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

Le retraité accusé du meurtre de Solaine a déclaré qu'il « ne comprend pas » ce qui s'est passé



Les deux familles étaient en «conflit» sur un terrain à côté de leurs propriétés depuis «plusieurs années», selon une conférence de presse (Photo: EPA) M. Miansoni a ajouté: « Il semblerait qu’il ne visait pas la petite fille. » Marguerite Bleuzen, maire de Plonévez-du-Faou qui couvre Saint-Herbot, a déclaré qu’il y avait eu « des ennuis avec une dispute de voisinage » entre les deux familles. Elle a déclaré: «Je suis intervenue auprès de mes adjoints lorsque nous avons été élus. Il y avait un problème avec le terrain autour de leurs propriétés, et avec la pollution sonore – ça a commencé à partir de là. Mme Bleuzen a déclaré qu’il n’y avait pas eu « d’urgence » depuis, mais qu’elle était consciente que les disputes s’étaient poursuivies. Plus: Tendance

Elle a ajouté: «La famille était bien connue et appréciée. Il y a une fête de village chaque année et ils viennent toujours. « C'est incompréhensible d'avoir tiré sur un enfant. Personne ne peut comprendre comment cela a pu arriver. M. Thornton est resté dans un état critique avec des blessures potentiellement mortelles à l'hôpital depuis hier et serait dans le coma. Sa femme est également en soins intensifs après que le couple a subi une intervention chirurgicale.

