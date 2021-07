Un retraité, 92 ans, montre une version de 18 pieds du domaine de Queen’s Sandringham – laine tricotée

La PENSIONNÉE Margaret Seaman montre sa version de 18 pieds du domaine Queen’s Sandringham – minutieusement créée à partir de laine tricotée.

Il comprend même des versions de la reine, du défunt prince Philip, du duc et de la duchesse de Cambridge et de leurs trois enfants.

Margaret, 92 ans, de Caister-on-Sea, Norfolk, y a passé 15 heures par jour et a déclaré: « Je ne me suis jamais ennuyé. »

Exposé à Sandringham, il a même l’approbation de la reine.

Margaret a déclaré: « Elle semblait l’apprécier beaucoup. »

D’autres points de repère laineux incluent l’église St Mary Magdalene où la monarchie assiste au service du jour de Noël.

Elle a ajouté: « Je l’ai commencé il y a deux ans et j’ai tricoté la maison principale la première année, puis la deuxième année pendant que nous étions en lock-out, j’ai fait les bâtiments restants, l’église, les écuries et le musée.

« Bien que nous soyons confinés, je ne me suis jamais ennuyé, ou je n’ai jamais souhaité pouvoir sortir ou quoi que ce soit, j’étais assez heureux à la maison de tricoter Sandringham – j’ai vraiment apprécié ça.

« Je vis avec ma fille depuis que j’ai perdu mon mari et je tricote toute la journée, elle fait tout le reste, s’occupe de moi et fait toute la cuisine – et je tricote entre 12 et 15 heures par jour. »