Un retour sur le passé de Kelowna

Cette photo historique partagée sur la page Facebook d’Old Kelowna par Steven James est une photo de Ribelin de la fin des années 1940 intitulée « Kelowna depuis Knox Mt. BC ». L’usine Sun-Rype se trouve en bas à droite de la photo. L’entreprise a été constituée en 1946 sous le nom de BC Fruit Processing Ltd. Le 2 avril 1959, après 13 ans d’activité, BC Fruit Processing Ltd. a changé son nom pour Sun-Rype Products Ltd. (Old Kelowna/Facebook)