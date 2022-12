Un retour époustouflant donne à Sreenidi Deccan la victoire sur Mohammedan SC dans un thriller à sept buts

Le Sreenidi Deccan FC a enregistré une victoire mémorable 4-3 contre le Mohammedan Sporting Club lors de son match de I-League 2022-23 au Deccan Arena d’Hyderabad jeudi.

Dans une rencontre palpitante au bord du siège, Mohammedan a pris une avance de deux buts grâce à Nikola Stojanovic et Faslurahman Methukayil, mais le coup franc de Faysal Shayesteh a permis aux hôtes d’être menés d’un but à la pause. Les visiteurs ont prolongé leur avantage grâce au SK Faiaz, mais une série de buts du Sreenidi Deccan FC à la fin de la seconde période — une reprise de volée d’Awal Mohammed et un doublé de la tête du remplaçant David Castaneda — a complété le revirement.

Le résultat amène l’équipe de Carlos Vaz Pinto à sa quatrième victoire consécutive et insufflera davantage de confiance dans l’équipe. D’un autre côté, pour Mohammedan Sporting, le résultat sera certainement une pilule amère à avaler alors qu’ils subissent leur troisième défaite de la saison et enchaînent une séquence de deux victoires consécutives.

La première mi-temps a commencé avec la prudence des deux équipes et cherchant à maximiser la possession au milieu de terrain. Les hôtes ont créé la première occasion majeure à la 10e minute grâce à Shayesteh, qui a battu le gardien de but avec son tir depuis le bord de la surface de réparation, mais Wayne Vaz l’a dirigé hors de la ligne de but. Trois minutes plus tard, Songpu Singsit s’est accroché à une passe de la tête et a dépassé le gardien avec une excellente première touche. Cependant, son tir sous un angle étroit n’a pu trouver que le filet latéral.

Après avoir raté deux occasions glorieuses, Sreenidi Deccan a dû payer alors que la Brigade noire et blanche commençait à mieux avancer et à poser des menaces majeures. À la 20e minute, Methukayil a trouvé de l’espace pour lancer un tir de volée qui était droit sur le gardien Aryan Lamba. Six minutes plus tard, le premier but du match est inscrit par Nikola Stojanovic. Le milieu de terrain serbe a dépassé son marqueur et a réussi un tir imparable de 30 mètres dans le coin supérieur pour donner l’avantage à Mohammedan.

Avec le but, le match a pris vie alors qu’Awal Mohammed dirigeait juste au-dessus de la barre transversale à la 28e minute. De l’autre côté, Kean Lewis a dribble deux défenseurs et a joué dans un centre bas qui était à quelques centimètres d’être converti. L’ailier musulman avait un rôle clé à jouer dans le prochain but, à la 33e minute, alors que son centre en boucle du flanc gauche était dirigé vers le but par Faiaz, et Methukayil a fait preuve d’une excellente netteté pour réagir en premier et le rentrer dans le dos. le net.

Deux buts derrière, Sreenidi Deccan a intensifié ses efforts pour revenir dans le match. Deux minutes avant la fin de la mi-temps, Shayesteh a produit un moment magique pour réduire le déficit de son équipe juste avant la pause. D’un coup franc au bord de la surface de réparation, l’Afghan a enroulé le ballon par-dessus le mur et dans la lucarne alors que le score indiquait 1-2 à la pause.

Après le redémarrage, le match a de nouveau repris un rythme régulier car les deux équipes ont eu du mal à se créer des occasions nettes. À la 66e minute, le match a repris vie avec trois buts en seulement cinq minutes. Lewis a vu son tir de curling repoussé pour un coup de pied de coin. À partir du coup franc qui en a résulté, Stojanovic a renvoyé le ballon à Faiaz, qui a tourné au bord de la surface et a tiré une fusée d’un tir qui a tiré sur la barre transversale et a franchi la ligne de but.

Les hôtes ont une fois de plus été menés par deux buts mais n’ont pas tardé à revenir. Awal a frappé une volée de l’intérieur de la surface de réparation à la 69e minute, qui a été renversée par le gardien musulman Sankar Roy et le ballon a coulé dans le but. Un Sreenidi Deccan chargé a égalisé le score à peine deux minutes plus tard, cette fois par Castaneda, alors qu’il rentrait chez lui sur un coup franc tiré par Shayesteh du flanc droit.

L’élan était avec l’équipe locale et leur quatrième but du match est venu à la 80e minute, donnant à Sreenidi Deccan la tête pour la première fois du match. C’était une copie conforme du but précédent, avec Shayesteh prenant un autre coup franc du flanc droit, et Castaneda battant Roy au coup de poing et dirigeant le ballon devant lui.

Les visiteurs ont fait une rafale de changements offensifs à la fin et se sont mis à la recherche de l’égalisation, se rapprochant le plus grâce à l’effort de curling de Stojanovic dans le temps additionnel qui est passé de peu à côté du poteau. Au final, l’équipe locale a bien défendu et s’est assurée de conserver son avance jusqu’au coup de sifflet final.

