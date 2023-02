Un retour en arrière par un comité mène Oswego devant Romeoville – Shaw Local

OSWEGO – Même si ce n’était que pour moins d’une mi-temps, le porteur de ballon partant senior d’Oswego Treshon Weddington en a fait assez pour mener son équipe à une victoire de 37-28 contre Romeoville lors de l’action de la Southwest Prairie Conference vendredi.

Weddington (15 courses, 172 verges) était une équipe de démolisseurs spartiates au sol, marquant sur des courses de 33, 12 et 68 verges avant de partir peu avant la mi-temps avec des spasmes du dos apparents.

Avec Weddington absent, les Panthers ont obtenu d’excellentes performances de soutien des demi-offensifs remplaçants Thomas Tripp (5 courses, 88 verges, touché) et Erik Vargas Jr. (15 courses, 81 verges, touché).

À son deuxième départ comme quart-arrière pour les Spartans, le junior Anthony Kitchens a complété 20 des 41 tentatives de passes pour 413 verges et a lancé trois touchés et deux interceptions.

Les Spartans ont également eu d’énormes contributions des larges Charles Hunter (5 attrapés, 181 verges, 2 touchés) et Manuel Nartey (8 attrapés, 134 verges).

Le quart partant régulier des Spartans, Kelvin Jones, s’est blessé à l’épaule la semaine dernière et n’a pas été en mesure de lancer cette semaine à l’entraînement, mais a joué.

“Notre talon d’Achille toute la saison a abandonné le gros jeu”, a déclaré l’entraîneur de Romeoville, Jeff Kuna. «Nous avons abandonné plusieurs grosses courses et elles étaient trop physiques pour nous à l’intérieur de la surface. Dans l’ensemble, je suis fier de nos efforts, mais en même temps, je pense qu’il y a des jeux qui auraient pu être faits et que nous n’avons pas faits.

Oswego (4-1, 3-0) est entré en premier sur le tableau alors que Weddington a pris un lancer du quart Carter Turnquist et a marqué sur une course de touché de 33 verges pour donner aux Panthers une avance de 7-0 avec 7:09 à faire dans le premier trimestre. Le touché de 12 verges de Weddington lors du premier jeu du deuxième quart a porté le score à 14-0.

Romeoville (1-4, 1-2) a réduit le déficit lorsque Kitchens a rejoint D’lante Dawson (6 attrapés, 97 verges) pour un touché de 37 verges pour porter le score à 14-6 avec 10:15 à faire avant la mi-temps.

“Dans l’ensemble, nous avons de très bons récepteurs”, a déclaré Kitchens. “Chaque expérience de jeu m’aidera certainement. J’étais définitivement plus calme cette semaine, pas nerveuse. J’ai juste fait quelques erreurs.”

Plus tard dans le quart, Romeoville a eu deux occasions alors qu’il pénétrait à l’intérieur de la ligne des 3 verges des Panthers. Cependant, les deux se sont terminés par des interceptions par Isaiah Richardson d’Oswego.

Le troisième touché de Weddington a porté le score à 21-6, mais Romeoville a répondu tard dans la mi-temps lorsque Kitchens a trouvé Hunter pour un touché de 76 verges pour réduire l’avance à 21-14 à la mi-temps.

Après que la défense des Spartans ait forcé un revirement des Panthers pour commencer la seconde mi-temps, l’attaque en a profité pleinement alors que Jones a marqué sur une course de touché de 3 verges pour donner à Romeoville sa première avance, 22-21, avec 5:38 à jouer au troisième quart. . Mais deux jeux plus tard, Tripp a marqué sur une course de touché de 13 verges pour mettre Oswego en place pour de bon, 29-22.

“Antoine [Kitchens] joué un bon match et nous avons trois gars au receveur qui sont aussi bons que n’importe qui là-bas », a déclaré Kuna. « Ils feront des jeux pour lui et il a fait beaucoup de bons jeux pour nous ce soir. Personnellement, je pense que nous sommes l’une des meilleures équipes 1-4 de l’état de l’Illinois en ce moment.

Dans le deuxième match, Oswego a battu Romeoville, 34-32.