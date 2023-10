Un retour du cricket : ce qui pourrait entrer et sortir aux Jeux olympiques de 2028

POINTS CLÉS Le cricket, le football et la crosse font partie des sports envisagés pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Le breakdance et les sports mécaniques n’ont pas réussi à faire la différence.

Le cricket a été un succès aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, même s’il n’était joué que par des équipes féminines.

Le cricket est sur le point de faire son retour olympique, mais l’Australie pourrait faire face à une bataille difficile pour se qualifier pour le tournoi masculin lorsque ce sport reviendra après 128 ans d’existence dans la nature sauvage aux cinq anneaux.

Proposé pour inclusion aux Jeux de Los Angeles 2028, si le cricket est accepté, cela ferait de ce sport un incontournable pour .

D’autres espoirs sur la liste pour une éventuelle inclusion sont le flag-football – une version plus petite et sans contact du gril – la crosse et le squash.

Le baseball et le softball sont également à l’étude, ayant participé à plusieurs Jeux olympiques mais ne figurant pas au programme de l’année prochaine à Paris.

Out, c’est du breakdance, qui devrait être unique après ses débuts à Paris l’année prochaine.

Parmi les autres catégories qui ne sont pas retenues figurent les sports mécaniques, le kickboxing et le karaté.

Le format était Twenty20, comme ce sera le cas aux Jeux olympiques. Si cela est inclus, il y aura des compétitions masculines et féminines.

Le Conseil international du cricket (ICC) a défendu la cause de ce sport et le Comité international olympique (CIO) semble avoir été convaincu par la perspective de s’engager sur le marché lucratif de la télévision indienne.

Le breakdance fera ses débuts aux Jeux olympiques de Paris en 2024, mais ne semble pas avoir d’avenir aux Jeux. Source: PAA / PA Deux ans après que l’instance dirigeante a annoncé sa candidature pour que ce sport soit inclus aux Jeux olympiques, le président de l’ICC, Greg Barclay, s’est montré prudemment optimiste.

« Nous sommes ravis que LA28 ait recommandé l’inclusion du cricket aux Jeux olympiques », a-t-il déclaré.

« Bien que ce ne soit pas la décision finale, il s’agit d’une étape très importante vers la participation du cricket aux Jeux olympiques pour la première fois depuis plus d’un siècle. »

La proposition devrait être approuvée par le CIO à la fin de cette semaine.

La 141e session du CIO se déroule dans la ville indienne de Mumbai, où l’on peut constater de près l’impact de la Coupe du monde de cricket.

Les hommes australiens sont actuellement classés numéro cinq mondial au cricket Twenty20. S’il est approuvé, il est prévu que le cricket soit une compétition à six équipes avec une qualification basée sur le classement T20 à une date limite fixée.

Avec les États-Unis, pays hôte, automatiquement qualifiés, cela pourrait représenter un danger pour les hommes australiens.

La qualification olympique basée sur le classement pourrait également inciter à repenser la sélection, les meilleurs joueurs se reposant régulièrement dans des séries bilatérales.

La crosse fait partie des sports qui espèrent être potentiellement inclus. Source: PAA, PA / Élise Amendola Les Australiennes ne seront probablement pas confrontées à de tels obstacles, après avoir longtemps été numéro un mondial.

Le cricket a déjà été joué une fois aux Jeux olympiques – à Paris en 1900.

En raison d’abandons, la compétition s’est composée d’un match de deux manches dans lequel la Grande-Bretagne a battu la France par 158 points.

Chaque équipe comptait 12 joueurs, dont tous sauf deux n’ont jamais joué au cricket de première classe. La plupart des membres de l’équipe française étaient des expatriés britanniques.

Alors que cinq sports d’équipe font augmenter considérablement leurs chiffres, d’autres devront peut-être réduire le nombre de disciplines pour 2028 afin d’aider le CIO à respecter sa limite de 10 500 athlètes aux Jeux olympiques d’été.