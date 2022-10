Un retour de Rourke pour les Lions ? Appelons ça un long shot avec un shot – Kelowna Capital News

Le diffuseur et personnalité légendaire de la Colombie-Britannique, Bob “the Moj” Marjanovich, a rejoint l’équipe de Black Press Media, vous apportant sa richesse de contacts sportifs et ses connaissances avec un podcast hebdomadaire Today in BC et une chronique bihebdomadaire, à partir d’aujourd’hui avec ce regard sur quoi l’avenir réserve au quart-arrière blessé des Lions de la Colombie-Britannique, Nathan Rourke.

Au début de la saison 2022 des Lions de la Colombie-Britannique, la plus grande question concernant le club de football était de savoir si Nathan Rourke pouvait ou non fournir un jeu solide en tant que quart partant de l’équipe.

Cette question a été répondue assez rapidement.

Alors que les Lions se dirigent vers le stretch drive, la plus grande question est maintenant de savoir si Rourke peut ou non revenir d’une opération pour une entorse du ligament de Lisfranc au pied droit d’ici la fin de l’année.

Cette question est encore sans réponse.

Rourke enregistrait des numéros de jeu vidéo lors de sa deuxième année avec les Lions avant de se blesser lors d’un match à Regina contre les Roughriders de la Saskatchewan le 19 août. Non seulement le produit de l’Université de l’Ohio était la plus grande histoire de l’équipe, mais il était aussi le plus grande histoire dans la LCF, ayant lancé pour 3 281 verges et 25 touchés en neuf matchs.

Les chiffres de Rourke étaient stupéfiants et sur le point de battre plusieurs records de dépassement. Pour mettre les choses en perspective, il a fallu un mois à Zach Collaros, de Winnipeg, et à McLeod Bethel-Thompson, de Toronto, pour dépasser Rourke en verges de passes, seul Collaros ayant dépassé Rourke en touchés à ce jour. Quant aux autres pivots de la LCF, ils regardent toujours Rourke et ses chiffres à l’approche du mois d’octobre.

La plupart des gens n’achetaient pas ce que les Lions vendaient quand il s’agissait de Rourke et de son rétablissement.

Un communiqué de presse de l’équipe quelques jours après la blessure a déclaré que “nous (les Lions) espérons que la réadaptation laissera la porte ouverte à un retour en fin de saison”. Quiconque ayant accès à Google aurait supplié le contraire.

Le porteur de ballon de la Caroline Travis Etienne a subi une déchirure du ligament de Lisfranc lors de la pré-saison 2021 et a raté toute la campagne. Le quart-arrière Matt Corral, un choix de troisième tour des Panthers de la Caroline cette saison, s’est déchiré le ligament de Lisfranc un jour avant que Rourke ne se blesse et soit placé sur la liste des blessés de fin de saison. Oui, Rourke a subi une entorse plutôt qu’une déchirure, mais le fait que l’opération ait été pratiquée a même rendu l’entraîneur-chef des Lions, Rick Campbell, pessimiste quant au retour de Rourke cette année.

« Je n’y compte pas. Je pense que c’est un bonus si cela se produit », a déclaré Campbell aux médias fin août.

Avance rapide jusqu’au début du mois d’octobre et Rourke a abandonné le scooter qu’il utilisait pour se déplacer après l’opération et a été vu à l’entraînement la semaine dernière portant une botte de marche – et lancer. Ce n’est pas comme s’il était à quelques semaines de s’habiller, mais c’était un développement positif car il a battu le délai d’une semaine lorsqu’il s’agissait de porter du poids sur le pied droit réparé chirurgicalement.

Cela, couplé à l’attitude de Rourke, amène certaines personnes à réévaluer un éventuel retour en fin de saison.

“S’il y a une personne qui peut battre les cotes à ce sujet, c’est Nathan Rourke. Toute cette préparation et ce dévouement que vous l’avez vu mettre à être un bon quart-arrière… Je peux vous garantir que toutes ces habitudes sont maintenant utilisées, découvrez le moyen le plus rapide de récupérer en cas de blessure », déclare Guilio, analyste des couleurs des Lions. Caravatta.

Alors, comment décrirait-on le possible retour de Rourke cette année ?

Eh bien, pardonnez-moi, mais je vais voler une réplique du légendaire animateur sportif de CKNW, Neil Macrae. Une fois par semaine, Macrae parlait de courses de chevaux avec un invité de Hastings Park, le dernier morceau étant “le longshot avec un coup”.

Cela décrit parfaitement les chances de retour de Rourke cette année.

