Les grandes entreprises et leurs lobbyistes essaient généralement d’éviter les combats politiques désordonnés. Les entreprises préfèrent travailler dans les coulisses, en donnant de l’argent aux deux partis politiques et en influençant discrètement la politique fiscale, les dépenses et la réglementation.

Mais les efforts du président Trump pour renverser le résultat de l’élection présidentielle – et l’attaque violente contre le Congrès par ses partisans – ont créé un dilemme pour de nombreuses entreprises. Un nombre croissant ont décidé qu’ils n’étaient pas, du moins pour l’instant, disposés à soutenir les membres du Congrès qui ont soutenu les efforts de Trump pour changer le résultat des élections et ont promu des mensonges sur la fraude électorale.

Au cours du week-end, plusieurs grandes entreprises – Marriott, Blue Cross Blue Shield et Commerce Bancshares – ont annoncé la suspension des dons aux membres du Congrès qui ont voté contre la certification électorale. Hier, la liste s’est étendue à Amazon, AT&T, Comcast, Airbnb, Mastercard, Verizon et Dow, la société chimique. Hallmark a même demandé son argent à deux des sénateurs opposés à la certification, Josh Hawley et Roger Marshall.

« Il y a quelques jours à peine, cela aurait été impensable, » Judd Legum – l’auteur de le bulletin d’information populaire, qui a fait le meilleur reporting récent sur les dons d’entreprises – m’a dit.