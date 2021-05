Un retour au bureau sera entravé par les craintes persistantes de Covid, selon une enquête

Selon une nouvelle enquête, un consommateur salarié sur dix aux États-Unis déclare que rien ne le mettrait à l’aise de travailler dans un environnement entouré d’autres personnes.

Les résultats indiquent des inquiétudes persistantes concernant la pandémie de Covid-19 et les défis auxquels les entreprises peuvent être confrontées lorsqu’elles tentent de convaincre les employés de retourner sur le lieu de travail et de chercher à embaucher plus de travailleurs. La National Retail Federation et Prosper Insights & Analytics ont interrogé près de 8 000 personnes dans tous les secteurs ce mois-ci.

D’autres consommateurs interrogés ont toutefois partagé des précautions susceptibles de les mettre à l’aise. Le plus grand groupe – 48% des répondants – a déclaré qu’ils avaient besoin d’être vaccinés pour se sentir à l’aise de retourner au travail et d’interagir avec les autres. Cela a été suivi par 35% qui ont déclaré que leurs collègues devraient être vaccinés, 34% qui ont déclaré qu’ils auraient besoin de distanciation sociale au travail et 33% qui ont déclaré que leur lieu de travail devrait obligatoirement porter un masque. Près d’un tiers des personnes interrogées ont déclaré qu’ils auraient besoin d’une large disponibilité du vaccin pour le public et de l’obligation pour les employés malades de rester à la maison.

Même ceux qui ont déclaré qu’ils avaient été vaccinés ou qui prévoyaient de se faire vacciner ont déclaré dans l’enquête qu’ils souhaitaient que leur entreprise prenne des mesures supplémentaires, telles que fournir suffisamment d’espace pour s’éloigner de leurs collègues.

Plus d’Américains se sont fait vacciner et moins sont tombés malades de Covid ces dernières semaines. Plus de 46% de la population américaine a reçu un ou plusieurs vaccins et 35% sont entièrement vaccinés mardi, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Le taux quotidien moyen de cas de Covid est tombé à environ 38000 mardi, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins – et lundi, il est tombé en dessous de 40000 pour la première fois depuis septembre.

Les décès ont également fortement diminué aux États-Unis. À son apogée hivernale, environ 3 000 décès ont été enregistrés chaque jour. La dernière moyenne sur sept jours des décès quotidiens de Covid aux États-Unis est de 608, selon les données de Hopkins.

Le pays a franchi une autre étape importante lundi: la Food and Drug Administration a approuvé la demande de Pfizer et BioNTech d’autoriser l’administration du vaccin Covid-19 des entreprises aux enfants âgés de 12 à 15 ans en cas d’urgence. Cela permet à de nombreux enfants de se faire vacciner avant la rentrée scolaire à l’automne.

David French, vice-président senior des relations gouvernementales de NRF, a déclaré que le groupe de commerce avait répondu à de nombreuses questions de ses membres de la vente au détail et de la restauration sur la meilleure façon de ramener les gens et à quel rythme. Il a déclaré que ses 16 000 membres avaient également parlé de la difficulté à trouver des candidats pour combler les postes vacants alors qu’ils se préparaient à ce que les clients retournent dans les magasins, les restaurants, les lieux de vacances et plus encore.

« Il y a vraiment deux questions différentes sur le retour au travail », a-t-il déclaré. «Il y a la question du retour au travail:« Comment pouvons-nous redonner du travail aux personnes qui ne travaillent pas? et ensuite « Comment faire revenir les personnes qui travaillent mais qui travaillent dans un endroit éloigné au bureau? » «

Il a déclaré que l’enquête se concentrait sur les réponses à cette dernière question – mais mettait également en lumière certains facteurs liés à la pandémie qui pourraient inciter certains Américains au chômage à se retirer du marché du travail. Les économistes ont récemment été surpris par un bond du taux de chômage à 6,1% en avril. Ils s’attendaient à voir une augmentation des embauches.

Cependant, a-t-il dit, cela ne répond pas à une autre dynamique qui, selon la NRF, joue également un rôle: un supplément hebdomadaire de 300 $ aux allocations de chômage.

Le rapport sur l’emploi d’avril a déclenché un débat sur les raisons pour lesquelles certaines personnes sont restées au chômage, alors même que l’économie rouvre, que le taux de vaccination augmente et que de plus en plus d’employeurs recherchent des travailleurs. Certains républicains et groupes d’entreprises, y compris la Chambre de commerce des États-Unis, ont critiqué la hausse fédérale des paiements de chômage et ont déclaré qu’elle avait alimenté une pénurie de main-d’œuvre alors que les gens choisissaient de rester à l’écart. D’autres ont souligné différentes raisons pour lesquelles les gens se retirent, du manque de garde d’enfants et d’école éloignée à la peur d’obtenir le Covid-19 ou de le donner à un membre de la famille.

Le marché du travail serré a incité certains restaurants à augmenter leur salaire ou à ajouter des avantages. Chipotle Mexican Grill a déclaré lundi qu’il augmenterait le salaire des travailleurs de la restauration à une moyenne de 15 dollars de l’heure d’ici la fin du mois de juin. Il offre également des primes de référence de centaines de dollars aux employés qui l’aident à trouver de nouveaux gestionnaires et membres de l’équipe. La chaîne cherche à embaucher 20 000 nouveaux travailleurs à travers le pays.

La chaîne de dépanneurs Sheetz augmente également ses salaires, après avoir eu du mal à trouver des travailleurs. Il augmentera de façon permanente les salaires de 2 $ de l’heure. Il paiera 1 $ de plus de l’heure à titre de «relance estivale» du 21 mai au 23 septembre. Cela équivaudra à un nouveau salaire minimum de 13,50 $ pour les employés du magasin et de 16,50 $ pour les superviseurs de magasin. Le salaire moyen de tous les employés du magasin sera de 15,50 $ pour les membres de l’équipe du magasin et de 18,50 $ pour les superviseurs.

Alors que la saison des voyages au printemps et en été se réchauffe, la société souhaite embaucher plus de 2000 employés pour vérifier les clients, garder les collations et le café chaud, car de plus en plus de gens reprennent la route et s’arrêtent plus fréquemment pour faire le plein d’essence. Le détaillant compte 621 magasins à travers la Pennsylvanie, le Maryland, la Virginie, l’Ohio, la Virginie occidentale et la Caroline du Nord.

Travis Sheetz, directeur de l’exploitation de la société privée, a déclaré que Sheetz ajoute généralement du personnel à cette période de l’année. Ce printemps, cependant, il a déclaré que l’entreprise n’avait reçu qu’une petite pile de candidatures. Peu de personnes se sont présentées à son embauche à la fin du mois de mars. Ceux qui l’ont fait avaient tendance à avoir un nombre d’heures plus restreint lorsqu’ils pouvaient travailler.

Il a dit que le bassin peu profond de candidats découle «d’un certain nombre de choses qui se heurtent». Parmi eux, dit-il, les gens se sentent nerveux à propos de Covid. Ils font face aux défis des écoles éloignées et des garderies. Et ils reçoivent un revenu supplémentaire provenant de la relance et du chômage.

Cette jonglerie a amené certains à se demander «Comment puis-je faire face à cela maintenant?», A-t-il dit.

« Nous nous attendons à ce que les affaires atteignent un sommet encore plus grand cet été parce que les gens ont juste hâte de sortir et en même temps, nous opérons dans l’environnement de travail probablement le plus difficile des 20 dernières années », a-t-il déclaré.

Avec la pandémie, il a déclaré que les employeurs devront faire valoir leurs arguments auprès des candidats et s’assurer que les employés se sentent à la fois en sécurité et valorisés – en particulier pour les emplois de première ligne qui nécessitent des interactions avec des étrangers.

Par exemple, a-t-il dit, Sheetz a temporairement augmenté le salaire de ses travailleurs au plus fort de la pandémie. Il a ajouté une politique de congé parental avec 12 semaines de congés payés pour les nouvelles mamans et deux semaines de congés payés pour leurs partenaires. Et il maintient des mesures de sécurité comme des contrôles de bien-être et une rémunération de quarantaine pour les employés.

Pourtant, même derrière un écran en plexiglas ou un masque facial, il a déclaré qu’un emploi dans la vente au détail en était un qui se démarque.

«Les histoires que vous entendez à travers le comptoir et des gens et vous vous rapprochez de vos clients et de vos communautés, c’est tout simplement très difficile de s’asseoir dans un travail de bureau ou dans un entrepôt», a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez vraiment pas remplacer ça. »