Un retour anticipé du Congrès pour les secours suite à l’ouragan serait « prématuré »

Le président Mike Johnson a déclaré dimanche que le Congrès « ferait tout ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de la population » après les ouragans Helene et Milton, mais qu’il serait « prématuré » de revenir à Washington maintenant avant d’évaluer l’ampleur des secours nécessaires.

« Ce qui se passe après chaque tempête, c’est que les États doivent évaluer et calculer les besoins réels, puis soumettre cette demande au Congrès », a déclaré Johnson lors d’une interview avec l’animatrice Margaret Brennan sur « Face the Nation » de CBS. «Dès que cela sera fait, le Congrès se réunira et, de manière bipartite, nous répondrons à ces besoins. Nous fournirons les ressources supplémentaires.

« Mais il serait prématuré de rappeler tout le monde maintenant, car ces tempêtes sont si vastes dans leur ampleur et leur ampleur qu’il faudra un peu de temps pour faire ces calculs », a ajouté le républicain de Louisiane.

Johnson a déclaré que de l’argent avait déjà été alloué aux victimes de la tempête pour répondre à leurs besoins immédiats et que, ce matin, 2 % de ces fonds avaient été distribués. Mais il a ajouté que l’adoption par le Congrès de ressources supplémentaires pour reconstruire et rembourser la zone nécessiterait d’abord davantage de calculs. Il a ajouté que le Congrès avait approuvé 20 milliards de dollars pour la FEMA la veille du coup d’Hélène.

Il n’est actuellement pas prévu que le Congrès reprenne ses sessions avant les élections.

Plus tard, dans le même programme, le secrétaire du Département de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que le Congrès devra revenir pour financer la FEMA, mais qu’actuellement, il y a suffisamment d’argent pour les personnes touchées par les ouragans. Mais il a encouragé le Congrès à revenir, d’autant plus que d’autres tempêtes pourraient survenir.

« La FEMA dispose de l’argent nécessaire pour répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par les ouragans Helene et Milton, mais nous avons besoin que le Congrès agisse rapidement pour financer la FEMA et en particulier son Fonds de secours en cas de catastrophe, car la saison des ouragans n’est pas terminée », a déclaré Mayorkas.

Johnson a également déclaré que l’administration Biden devait agir plus rapidement pour acheminer les fonds actuels vers les victimes de l’ouragan.

« Les gens souffrent et j’ai été sur le terrain dans les zones sinistrées les plus touchées, en Floride et en Caroline du Nord, ils ont vraiment besoin d’aide », a déclaré Johnson.

Mayorkas a repoussé les allégations de retards, affirmant que l’administration Biden avait déjà distribué plus de 470 millions de dollars de secours aux victimes de l’ouragan, alors même qu’elle tentait de déterminer qui avait besoin d’aide.

« En évaluant les dégâts causés par l’ouragan Milton, qui est d’une force historique, et qui a également conduit à environ 27 tornades différentes, nous ne connaissons pas l’impact », a déclaré Mayorkas. « Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Qu’il s’agisse d’un autre ouragan, d’une tornade, d’un incendie, d’un tremblement de terre. »

Il a ajouté : « Nous devons être prêts, et ce n’est pas un bon gouvernement que de dépendre d’une existence quotidienne plutôt que d’une planification appropriée. »