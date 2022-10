Un retour à Ottawa contre l’histoire du gril La Salle-Pérou, 10 ans à la fois – Shaw Local

Le 7 octobre 1898, les programmes de football des écoles secondaires d’Ottawa et de La Salle-Pérou se sont rencontrés pour la première fois et – d’après les articles de journaux qui racontent l’histoire d’une compétition difficile ce jour-là – le temps n’a pas beaucoup changé lorsque le Pirates et Cavaliers se retrouvent sur le gril.

Parmi les milliers de jeunes hommes qui ont porté soit le Crimson and White ou le Red and Green pour les 122 premiers matchs, les joueurs de chaque côté ont gravé leur nom dans la tradition de la rivalité avec leur jeu.

Vendredi soir au King Field, il y a de fortes chances que quelques-unes des réalisations des joueurs de cette saison se souviennent également dans les années à venir.

Voici une plongée dans l’histoire et un récit de certaines de ces confrontations intéressantes au cours des années se terminant par le numéro deux, vues une décennie à la fois.

Les jeunes années

Les équipes se sont rencontrées deux fois en 1912 avec La Salle-Pérou gagnant 22-6 et 41-3. En 1922,

Les Cavaliers ont explosé pour une victoire 40-0 avec Bob Billard, Tadge Jagelski, Connie Reinhardt, Marine Fazio, Jay Ryan, Al Hasse et Baxter ont tous marqué des touchés. C’est la quatrième plus grande marge de victoire pour LP dans la série et la troisième plus élevée par jeu blanc.

1932

Lors du dernier match de la saison le jour de l’Armistice (11 novembre) et dans une tempête de neige, seuls 500 fans ont bravé les éléments pour voir les Cavs de l’entraîneur Dean Johnson battre les Pirates de Bob McKay 14-0 à King Field. Leonard “Sheik” Kazynski de L-P a marqué sur une course de TD de 1 mètre dans le premier quart, Charles Koss a sprinté sur un score de 97 verges dans le deuxième et un botté de dégagement bloqué est sorti de la zone des buts pour une sécurité dans le quatrième. Les Cavs ont battu les Pirates 411-47, Phil Brovelli affichant 104 verges en 19 courses. LP a terminé la saison 9-2.

1942

Le porteur de ballon de tous les États de LP, Eddie Bray, s’était blessé à la cheville lors de l’entraînement pré-saison et devait rater le premier match de la saison contre Ottawa. Dans un match sans but avec moins de cinq minutes à jouer, Bray a en quelque sorte convaincu l’entraîneur Albert “Butch” Nowak de le laisser jouer pour un jeu. Quelques minutes plus tard, “One-Play” Eddie Bray – qui a continué à jouer à l’Illinois – courait autour de l’extrémité gauche pour un TD de 81 verges avec la course PAT de Bill Liebe donnant aux Cavs une victoire 7-0. Ottawa a conduit au LP 13 dans la dernière minute, mais un mauvais snap a été récupéré par LP pour mettre fin au match. LP a terminé la saison 7-0-2 et les champions de la Big Eight Conference.

BJ Armstrong (22) d’Ottawa tente de briser un tacle de Tim Wawerski (10) de La Salle-Pérou lors du match de 2002 au King Field. (photo d’archive NewsTribune)

1952

Lors de l’ouverture de la saison à King Field devant 4 700 fans, malgré le fait que LP détenait un avantage de 212-30 au total des verges, les équipes ont joué à égalité 7-7. C’est l’un des cinq jeux de la série se terminant par une impasse. Ottawa a pris les devants au milieu de la première période lorsque Dick Shipman a renvoyé une interception de 41 verges pour un score – Mike Formhals ajoutant la botte PAT. LP, après une poignée de lignes de but par les hôtes tout au long des trois premiers quarts, a finalement réussi même une minute dans le quatrième lorsque Cy Hervatic (114 verges au sol) a marqué sur une passe d’écran de 26 verges de Bob Hughett – Jim Brooks ajoutant le Coup de pied PAT. Ottawa a terminé l’année 7-0-2, la première saison sans défaite depuis 1934.

1962

Ottawa a marqué trois touchés en seconde période pour vaincre LP pour la première fois au King Field depuis 1948 dans une victoire de 20-14. Les Cavs menaient 7-0 à la mi-temps sur le gardien de 5 verges du QB Dave Sobkowiak et la course PAT. L’entraînement d’ouverture des Pirates de la seconde mi-temps s’est terminé par un TD de 2 verges par John Price, puis cinq minutes plus tard, Tom Stevenson (neuf courses, 129 verges) a marqué sur une passe d’écran de 42 verges du deuxième QB Dan Battles – Art Barth en ajoutant les deux coups de pied PAT. Stevenson a ajouté un score de 62 verges au début du quatrième, tandis que Ron Sell de L-P a trouvé la zone des buts pour clôturer le score. Ottawa a stoppé le dernier drive de L-P près du milieu de terrain. Sobkowiak a terminé 12 des 24 passes pour 174 verges, tandis que LP détenait une mince marge de 232-231 au total des verges. La victoire des Pirates a été le début d’une saison parfaite de 9-0 qui a prolongé leur série de victoires à 26 matchs et leur a donné un cinquième titre consécutif du NCIC Northeast.

1972

Avec les deux équipes ayant de nouveaux entraîneurs – Joe Marini de L-P et Ralph Nelson d’Ottawa – le triomphe 20-16 des Cavs n’était que le deuxième de la série depuis 1961. Les Cavs ont pris une avance de 12-0 au premier quart sur les courses de TD de Terry Hopps (deux verges) et John Skibinski (neuf verges). Les Pirates ont pris une avance de 16-12 après une course de 6 verges de Steve Dobberstein (la passe de Bob Kistenfeger à Joe Zidow pour la conversion en deux points) juste avant la mi-temps et une sournoise de Don Sutherland (Kistenfeger à Ed Alderman) avec un peu plus une minute à jouer dans le troisième. LP a marqué ce qui s’est avéré être les points gagnants avec 10:28 pour aller sur la course de Hopps du 7 et un 2PT pas du QB Tim Voss (84 verges par la passe) à Mickey Carey (quatre attrapés, 71 verges). Skibinski – qui a couru 33 fois pour 190 verges – a continué à jouer à Purdue et à un moment de sa carrière professionnelle était dans le champ de départ des Bears de Chicago avec Walter Payton. Hopps a terminé avec 100 verges au sol, tandis que Dobberstein a affiché 111 verges en 20 essais. LP a battu Ottawa, 400-289.

Le quart-arrière de La Salle-Pérou Eric Robertson cherche à passer le ballon alors que les défenseurs d’Ottawa Brian Billings (50) et Wayne Johnson (76) cherchent à le virer le vendredi 23 octobre 1992 au King Field à Ottawa.

1982

Bien qu’il ait été malade avant le match, Eldan Leschewski de L-P s’est précipité 16 fois pour 217 verges, dont un touché de 99 verges – avec Ron Weber lançant le bloc clé – au deuxième quart pour aider les Cavs dans une victoire 22-13 en semaine 6 au stade Howard Fellows. Bill Goskusky des Cavs a marqué sur une course du 6 au premier quart et du 3 au deuxième. Le QB d’Ottawa Mike Cassidy a marqué sur une course de 11 verges en première période, tandis que Joel Soltis a repoussé le coup d’envoi de la deuxième mi-temps sur 84 verges pour un score. Ed Fiesel a enregistré 15 plaqués pour les Pirates, tandis que Soltis a couru pour 134 verges en 17 courses. LP détenait un avantage de 327-271 au total des verges et a forcé huit revirements incroyables, dont six interceptions.

1992

L’équipe d’Ottawa de l’entraîneur Tom Jobst a marqué 13 points en 46 secondes dans une victoire de 22-7 contre les Cavs au King Field lors de la semaine 8. C’était la cinquième victoire consécutive des Pirates dans la série. Les Cavaliers ont frappé en premier au début du deuxième quart sur une passe d’Eric Robertson (99 verges par la passe) à Joe Legrenzi de 17 verges TD pour couronner un entraînement de 11 jeux et 80 verges, mais tout était Pirates à partir de là. Lors de l’entraînement qui a suivi, le QB d’Ottawa Mike Hollenbeck a complété une passe TD de 22 verges à Kevin Price – Shane Hallam ajoutant le coup de pied PAT – avant que Kyle Windy n’intercepte une passe – l’une des trois qu’il avait dans le match – pour mettre en place un 18 verges TD dirigé par Jake DeWalt. Dewalt, qui a couru 25 fois pour 110 verges, a ajouté une course de TD à partir du 1 dans le quatrième, tandis que Windy a posé 17 courses pour 99 verges. Craig Renz a taclé Robertson dans la zone des buts à la dernière minute pour une sécurité pour terminer le score – Renz et Wayne Johnson ont chacun enregistré trois sacs. Ottawa a battu LP 291-124, dont 248-25 au sol. Les Pirates ont dédié la saison à Ben Chalus qui a été tué dans un accident de voiture juste avant le début de la saison.

Michael Hermosillo (10) d’Ottawa dirige le ballon sur le terrain alors que Billy Vickers (9) de La Salle-Pérou donne la chasse au concours de 2012 au stade Howard Fellows. (photo d’archive NewsTribune)

2002

La défense d’Ottawa n’a accordé que neuf verges au sol en seconde période dans une victoire de 32-0 contre les Cavs lors de la semaine 8 à King Field, ce qui a permis de décrocher un deuxième championnat consécutif du NCIC Nord-Est et une place dans les séries éliminatoires de l’IHSA. Il s’agit de la quatrième plus grande marge de victoire pour Ottawa dans la série et de la troisième par jeu blanc. Les Pirates – entraîneur de Tim Jobst – ont pris les devants pour de bon dans le premier quart sur la course de TD de Garin Harcar à partir du 2. Dans le deuxième, un entraînement de 15 jeux et 80 verges des Pirates s’est terminé avec le QB Brett Lockas frappant BJ Armstrong pour un Score de 25 verges avant que TJ Ahearn ne fasse 18-0 avec une fente de 2 verges juste avant la mi-temps. Les hôtes ont marqué deux fois en seconde période sur une course de 7 verges de John Cameron et une passe de TD de 34 verges de Mike Alvarado à Jimmy Thrush. Harcar a terminé avec 112 verges en 17 courses, Ottawa détenant un avantage de 309-113 au total des verges. Il s’agissait des premiers titres de conférence consécutifs d’Ottawa depuis les équipes de 1970 et 1971 entraînées par Bill Novak.

2012

Les Pirates de l’entraîneur Trent Swords ont résisté à une charge tardive des Cavs de Joe Sassano à Howard Fellows pour remporter un triomphe de 21-19 à la semaine 8 et rester invaincus cette saison. Dans le premier quart, Ottawa a pris les devants sur une course de touché de 57 verges de JD Bryant (huit courses, 66 verges), tandis que Taylor Thompson de L-P a plongé du 1 pour porter le score à 7-6. Alex Hartman (six courses, 74 verges) a réussi une course de 25 verges en deuxième, donnant aux visiteurs une avance de 14-6 à la mi-temps. À sept minutes de la fin du match, le QB d’Ottawa Will Hoffman a frappé Cody Stokes pour une passe de touché de 15 verges – Tristan Cunha a ajouté son troisième coup de pied PAT pour porter le score à 21-6. LP a marqué deux fois dans les quatre dernières minutes sur des passes de TD de Zack Cinotto à Brandon Pawlak (25 verges) et Clay Vaini (neuf verges) mais a été juste à court. Les hôtes ont mené au total 270-269 verges, Cinotto complétant 18 des 37 passes – cinq chacun à Pawlak (80 verges), Thompson (61) et Vaini (34) – pour 218 verges. Ottawa, qui a maintenu LP à 52 verges au sol en 30 courses, a été mené au sol par les 94 verges de Michael Hermosillo en 18 essais. Ottawa, qui a eu quatre plaqués pour défaite par Cyrano Rayfield et trois par Jacob Vanda, a terminé 11-1 cette saison, remportant ses deux premiers matchs éliminatoires de classe 6A.