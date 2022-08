Un retour à l’échelle de la ligue pour le plaisir des meilleurs scores, Chivas et l’Amérique dominent, Cruz Azul renverse la situation

Des buts, des buts, et bien, encore plus de buts. Si vous avez l’impression de ne pas pouvoir suivre tous les scores de la semaine 11 de la Liga MX de la saison Apertura 2022, vous n’êtes pas seul. Le week-end a comporté un immense total de 34 buts, ce qui est maintenant le record de la journée de la saison avec une moyenne de 3,77 par match la semaine dernière.

Avec quatre buts chacun, Pachuca, Leon et Santos Laguna ont tous bénéficié le plus des récentes fragilités défensives. Les géants en forme de la Liga MX Chivas et Club America, tous deux revendiquant trois occasions de marquer, ont également ajouté à l’imposante pile de tirs de la ligue qui a trouvé le fond du filet.

Bien sûr, il y a plus à souligner que le simple fait de marquer. Le club en difficulté de Mexico, Cruz Azul, a remporté trois points indispensables, Monterrey a conservé la première place, Puebla a prolongé sa séquence particulière de nuls et, pour un jeune attaquant, un carton jaune les attendait après avoir décidé d’apporter des mouvements de lucha libre sur le terrain. .

Au cas où vous auriez manqué quelque chose, voici trois points de discussion et des observations supplémentaires de Jornada 11 de la saison Liga MX.

La Liga MX revient officiellement à ses manières de haut vol et de score élevé

Même après avoir vu des équipes inattendues comme Cruz Azul et Atlas défier les probabilités et soulever les championnats de la ligue en 2021, il semblait qu’il manquait quelque chose à la Liga MX l’année dernière. Que ce soit en raison du COVID-19, du retour des joueurs en forme ou simplement d’un changement dans le format de la ligue qui a ajouté quatre places supplémentaires en séries éliminatoires, l’élite mexicaine a souvent présenté des matchs et des performances qui laissaient beaucoup à désirer.

Les statistiques confirment cela. Alors que l’Apertura 2021 avait le moins de buts par match (2,19) depuis le début de la structure de la saison courte de la Liga MX en 1996, la Clausura 2021 était troisième (2,39) en ce qui concerne le moins de buts par match.

Au cours des dernières semaines, ce récit autrefois lancinant a été complètement mis de côté. Les matchs électrisants à plusieurs buts sont devenus des sujets de discussion clés au cours du dernier mois environ, menant finalement à la semaine 11 qui comportait 3,77 buts par match.

Ce n’est pas la caractéristique la plus déterminante, mais il est indéniable que les fêtes de buts à couper le souffle font partie de ce qui a fait de la Liga MX un spectacle si fascinant à une époque pré-COVID. Les purs et durs et les fans occasionnels sont tombés sous le charme de l’approche très favorable à l’attaque de la ligue.

À la satisfaction de ces supporters et nouveaux fans, ces buts sont maintenant de retour.

Lucas Di Yorio de Leon célèbre après avoir marqué contre Atlas le 28 août 2022 à Leon, au Mexique. Léopoldo Smith/Getty Images

Powerhouses Chivas et Club America sont les clubs les plus en forme de la Liga MX

Seules deux équipes – toutes deux les plus populaires et les plus performantes au Mexique – ont remporté trois victoires consécutives et un but ou moins encaissé dans cette série : Chivas et Club America.

Chivas, guidé par les performances exceptionnelles d’Alexis Vega, Fernando Beltran et Sergio Flores samedi dernier, a poussé sa séquence de victoires à trois après une victoire 3-1 sur Pumas. Le manager Ricardo Cadena, autrefois coincé dans une séquence de huit matchs sans victoire plus tôt ce mois-ci, semble avoir enfin trouvé une base fiable dans son XI qui avait initialement une liste d’options tournante. Vega et Beltran ont tous deux joué un rôle crucial dans cette résurgence qui a aidé à maintenir la position autrefois précaire de Cadena, tout comme l’attaquant Angel Zaldivar qui a marqué trois fois en août.

Au Club America, Las Aguilas sont désormais des prétendants légitimes au titre avec six victoires consécutives. Vendredi dernier, ils ont eu peu de mal à Mazatlan, inscrivant toutes leurs occasions à la 49e minute d’un résultat de 3-1 en leur faveur. Leur personnage clé ? C’est facilement le meilleur buteur de la ligue, Henry Martin. Avec sept buts et quatre passes décisives lors de ses sept dernières apparitions, aucun joueur de la Liga MX n’a ​​été plus efficace ou plus imposant que l’attaquant de 29 ans.

Malheureusement, une blessure musculaire l’exclura d’un prochain match amical de l’équipe nationale mexicaine contre le Paraguay ce mercredi, mais la bonne nouvelle est qu’il ne devrait être absent que pendant 10 jours.

Henry Martin d’América célèbre après avoir marqué contre le Mazatlan FC le 26 août 2022 à Mazatlan, au Mexique. Sergio Mejía/Getty Images

Cruz Azul commence à tourner une période turbulente

Ce n’est jamais bon signe lorsque vos fans protestent contre votre quartier général, fournissent vos pires chiffres de fréquentation lors d’un match à domicile cette saison, puis vous tournent littéralement le dos – le tout au cours de la même semaine.

Après une défaite surprenante et historique de 7-0 face à ses rivaux de Crosstown, le Club America, lors de la semaine 10 précédente, Cruz Azul semblait vivre dans un état de choc. Lundi dernier, les fans ont affronté des joueurs, l’un lançant un œuf sur la voiture du milieu de terrain Uriel Antuna, une métaphore évidente notée, en signe de protestation contre la performance de l’équipe. Le manager Diego Aguirre a été licencié sans surprise le lendemain de cette défaite, et à sa place, Raul “Potro” Gutierrez, un ancien joueur du Club America, a eu la tâche indésirable de nettoyer le gâchis d’une équipe qui a remporté deux victoires en 10 matchs.

Gutierrez a rapidement pu le faire avec une victoire nerveuse 2-1 contre Queretaro samedi dernier qui a eu quelques obstacles en cours de route. Dans les tribunes, les supporters de Los Cementeros a répondu avec le pire taux de participation de la saison avec seulement 11 545 à l’Estadio Azteca. Des groupes de fans ont organisé une période de cinq minutes pour arrêter d’applaudir en première mi-temps, et pour protester contre la défaite 7-0, ils ont tourné le dos à Cruz Azul à la 70e minute.

Et pourtant, à la 78e minute de ce qui était une impasse 1-1, Cruz Azul a trouvé le moyen de sceller une victoire 2-1 grâce à un but de Christian Tabo, remportant ainsi sa troisième victoire de l’Apertura.

Gutierrez, trois points en main, a répondu aux protestations des supporters après la victoire.

“Ces choses, eh bien, cela en dit long sur ce que veut cette fanbase”, a déclaré Gutierrez. “Nous sommes avec eux aussi.”

Raul Gutierrez a pris la relève en tant qu’entraîneur de Cruz Azul en difficulté et a remporté sa première victoire contre Queretaro le 27 août 2022 à Mexico, au Mexique. Agustín Cuevas/Getty Images

Observations supplémentaires

– Ailleurs au cours de la semaine 11 : Puebla a obtenu son sixième match nul consécutif avec un résultat 2-2 à domicile contre le FC Juarez, Tigres contre Necaxa a terminé à 0-0, Pachuca a battu Toluca 4-1, Leon a marqué quatre contre Atlas, champions consécutifs de la Liga MX dans une victoire 4-2, Santos Laguna a également marqué quatre buts dans une victoire 4-1 contre San Luis, et Monterrey a clôturé le week-end avec une victoire 3-0 à l’extérieur contre le Club Tijuana.

– L’attaquant de Pachuca, 22 ans, Illian Hernandez a marqué deux fois lors de son premier départ en Liga MX avec le club dimanche, mais ce qui est peut-être plus remarquable, c’est que le joueur gagne un jaune après avoir fait une célébration acrobatique (mais dangereuse ?) sur le thème de la lucha libre avec son coéquipier.

– La semaine dernière, l’équipe nationale mexicaine a annoncé sa composition de la Liga MX qui participera à un match amical contre le Paraguay au stade Mercedes-Benz d’Atlanta mercredi. Au cours du week-end, Henry Martin et Sebastian Cordova des Tigres ont été officiellement annoncés comme indisponibles en raison de blessures, avec l’intervention de Zaldivar de Chivas.

– Enfin, nous clôturerons les choses avec l’ancien buteur de Monterrey, Aldo De Nigris tweeter le samedi que son fils, également nommé Aldo De Nigris, venait de marquer un but pour l’académie des jeunes de Monterrey. La légende continue.