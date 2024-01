Un retour à la réalité sur le scandale Fani Willis

L’expression juridique technique pour décrire la situation est « un gâchis », et la façon dont Willis l’a géré ne fait qu’empirer les choses.

Au strict minimum, elle doit à ses électeurs et au public américain une explication des faits beaucoup plus directe et complète que celle qu’elle a fournie dans les semaines qui ont suivi l’émergence des allégations. Dans le monde actuel de choisissez vos informations, voici la réalité : il est beaucoup trop tôt pour que les partisans de Trump crient à la victoire, mais si vous êtes quelqu’un qui a hâte de voir l’ancien président répondre de ses actes devant un tribunal de Géorgie pour sa prétendue subversion électorale, vous j’ai de bonnes raisons de m’inquiéter.

Les allégations sont loin d’être claires, mais en voici les grandes lignes : plus tôt ce mois-ci, un avocat de Michael Roman, l’un des coaccusés de Trump dans cette affaire,

a déposé une requête affirmant que Willis et le procureur principal Nathan Wade entretenaient une relation amoureuse. Willis a embauché Wade, un avocat du secteur privé qui semble avoir une expérience limitée dans les affaires pénales complexes, et il aurait reçu plus de 600 000 dollars pour son travail dans le cadre des poursuites.

La requête affirme que Wade et Willis ont pris des vacances grâce aux honoraires payés par Wade et soutient que Willis et Wade ont « profité de manière significative de cette poursuite aux dépens des contribuables ». La motion affirme également que les deux hommes pourraient avoir commis des crimes fédéraux, citant une loi connue sous le nom de

fraude aux services honnêtes loi.

En tant qu’avocat, je me sens obligé de noter avant d’aller plus loin que ce dépôt lui-même était extrêmement inhabituel et allait sans doute à l’encontre de certaines règles éthiques et normes professionnelles sérieuses. D’une part, la requête n’apportait aucun support factuel aux principales affirmations – même sous la forme de déclarations de témoins, qui auraient pu être déposées sous scellés. Ces circonstances à elles seules suggèrent que nous devrions être prudents et ne pas prendre toutes les affirmations à leur valeur nominale, même si c’est bien sûr ce qui se passe.

certains dans le monde Trump ont déjà fait.

La motion peut également avoir violé

une règle éthique importante qui oblige les avocats à divulguer la loi déterminante qui est en contradiction avec toute position qu’ils défendent dans l’affaire. En particulier, le dossier de Roman affirme que Willis et Wade pourraient avoir violé les lois sur les services honnêtes et RICO parce qu’ils « ont personnellement bénéficié d’un conflit d’intérêts non divulgué », mais cette théorie de la responsabilité pénale

a été saisi par la Cour suprême

il y a presque 15 ans. Les avocats qui ont rédigé ces propos soit ne savaient pas que c’était mauvais (c’est peut-être acceptable sur le plan éthique, mais c’est embarrassant), soit ont refusé d’en parler au tribunal (ce n’est pas bon du tout et c’est profondément ironique).

Il n’en demeure pas moins qu’une chose qui est vraie tant en droit qu’en journalisme est que des informations précises et importantes peuvent provenir de sources peu recommandables ou même mal motivées. Cela ne suffit pas à mettre fin à l’enquête. Nous devons faire de notre mieux pour résoudre les problèmes avec les informations dont nous disposons.

Commençons par une base mais c’est peut-être un point contre-intuitif : sur le plan éthique, le fait que Willis et Wade aient pu entretenir une relation amoureuse n’est pas en soi inapproprié.

Les avocats sont aussi des êtres humains, si vous pouvez le croire. Ils se rapprochent dans des contextes professionnels mais aussi dans des circonstances inattendues.

D’un point de vue éthique au regard du droit, ce n’est pas non plus ici ni là que leur relation pourrait potentiellement avoir quelque chose à voir avec

Le divorce de Wade. Cela peut être fâcheux sur le plan strictement personnel, même en supposant que cela soit vrai, mais cela ne relèverait pas des tribunaux.

Le problème clé pour Willis n’est pas la prétendue relation avec Wade en soi. L’hypothèse est que cette relation fournit un motif plausible à l’allégation beaucoup plus grave présentée dans la requête – selon laquelle Willis aurait choisi un procureur sous-qualifié pour des raisons personnelles plutôt que professionnelles, et qu’elle pourrait avoir été motivée en partie par le fait qu’elle savait que les problèmes financiers Les bénéfices qui reviendraient à Wade grâce aux poursuites contre Trump lui reviendraient également en partie.

Il va sans dire que la question de savoir si c’est réellement ce qui s’est produit reste très floue. Après tout, il existe déjà des raisons très plausibles pour que quelqu’un poursuive Trump en justice, qui n’ont rien à voir avec l’accumulation de richesse personnelle. D’une part – et ce n’est pas une mince affaire – il se peut très bien qu’il ait commis les actes dont il est accusé, à savoir un prétendu complot de racket visant à annuler sa défaite électorale de 2020 en Géorgie. Le poursuivre

te rend aussi célèbrece qui vaut bien plus à long terme que quelques vacances chics.

Néanmoins, il y a ici deux problèmes majeurs pour Willis.

La première est que, comme le dit le vieil axiome, même

l’apparence d’un conflit d’intérêts est un problème. Il n’y a peut-être pas eu réel conflit d’intérêts de la part de Willis – peut-être qu’elle aurait tout fait exactement de la même manière, qu’elle ait ou non eu une relation intime avec Wade – mais ce n’est pas une défense adéquate ici s’il s’avère que les allégations sont vraies dans leurs grandes lignes . Même l’apparence d’un conflit de ce type risque d’ébranler sérieusement la confiance du public dans l’issue de l’affaire.

Le deuxième problème majeur dans la gestion de cette controverse par Willis est un problème que je suppose que de nombreux procureurs actuels et anciens reconnaîtront immédiatement. Lorsqu’un accusé dépose une allégation grave d’irrégularité contre un procureur, la meilleure approche consiste pour le gouvernement à y répondre rapidement et directement, même si l’allégation est hors de propos, exagérée ou tendancieuse.

S’il s’avère que l’allégation est vraie ou au moins suffisamment préoccupante, les procureurs travaillant sous la supervision du tribunal peuvent alors tenter de prendre des mesures correctives et préventives pour éviter tout préjudice potentiel pour l’accusé. Mais la meilleure pratique – à la fois en termes de stratégie juridique et de fidélité au public – est d’être honnête et franc, quel que soit le cas et aussi embarrassante que puisse finalement être la vérité.

Willis a fait presque exactement le contraire jusqu’à présent. Cela a eu pour effet tout à fait prévisible de donner l’impression qu’elle a quelque chose de très grave à cacher.

En fait, son récent discours à l’église était évasif sur presque toutes les questions factuelles importantes. Cela a rendu un très mauvais service aux électeurs de Willis et, franchement, cela remet en question son jugement professionnel, qui avait été

déjà fait l’objet d’un examen minutieux même avant tout cela. Les alliés de Trump exercent peut-être un examen plus minutieux sur une femme noire, mais le fait est que les avocats de couleur commettent également des erreurs et sont également capables de commettre des fautes professionnelles graves, tout comme les Blancs. Le fait qu’un procureur soit noir, marron, bleu ou de toute autre couleur ne lui confère pas l’immunité face à des questions légitimes sur la manière dont il exerce son travail.

À ce stade, il incombe à Willis de répondre aux allégations de manière claire et directe – et de laisser tomber les enjeux là où ils peuvent. Elle a tout à fait le droit d’attendre jusqu’au 2 février, date à laquelle son dossier doit être déposé devant le tribunal, mais il serait préférable pour elle et pour le public de ne pas attendre la dernière minute et de ne pas le faire sous la contrainte.

De plus, dans la mesure où Willis continue d’éviter de répondre directement aux allégations portées contre elle, le juge président Scott McAfee peut – et doit – garantir que le dossier soit clair sur ce qui s’est réellement passé ici, même si cela l’oblige à tenir des auditions de preuves. Cela pourrait impliquer la soumission d’affidavits sous serment ou même de témoignages en direct de Willis et Wade sur la nature de leurs relations personnelles et financières, notamment si Willis a remboursé Wade pour les voyages qu’ils semblent avoir effectués.

pris ensemble. Inutile de dire que ce serait extrêmement embarrassant, ce qui est une raison supplémentaire pour Willis d’essayer d’arrêter le saignement.

Quant aux conséquences pour Trump, elles dépendront bien entendu de l’évaluation des faits par le juge et des questions juridiques et éthiques pertinentes. Je ne l’envie pas. Si les allégations sont fondamentalement correctes et que le bureau de Willis finit par être disqualifié de l’accusation, il est possible que l’affaire soit réaffectée à un autre procureur de l’État, même si, comme le Washington Post

a noté, “il n’est pas certain que quiconque se porterait volontaire.” Si les allégations s’avèrent fausses ou trompeuses, Roman et son avocat devraient tous deux faire face à de lourdes sanctions.

Une suggestion ces derniers jours, faite par le critique de Trump, Norman Eisen, chercheur principal à la Brookings Institution, a été que Wade devrait se retirer de l’affaire afin de mettre fin à cette controverse. Il s’agit peut-être d’une mesure tout à fait judicieuse et appropriée, mais elle ne résoudra pas entièrement les problèmes présents ni les graves inquiétudes qui planent actuellement concernant Willis et son jugement professionnel.

Willis doit être à la hauteur du public, et elle doit le faire rapidement.