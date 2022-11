Un restaurateur d’élite de New York explique pourquoi les dépenses de luxe ne rendront pas les gens heureux

Will Guidara, ancien propriétaire du restaurant d’élite new-yorkais Eleven Madison Park, pensait que sa future épouse adorerait le collier Cartier qu’il lui avait acheté pour leur premier anniversaire. Au lieu de cela, elle a fait semblant de l’aimer et ne l’a porté qu’une seule fois. Lorsque Guidara a vu la déception de sa femme face au New York Times mettre fin à son jeu de sudoku et de mots croisés “Boxing Match”, il a embauché le créateur du jeu pour créer 50 autres niveaux qu’il a imprimés dans un livre pour sa femme. Guidara a été surpris de voir que sa femme appréciait ce cadeau bien plus que les milliers de dollars qu’il avait dépensés pour le collier.

Offrir des cadeaux peut être un bon moyen d’apprendre à quel point vous êtes doué pour l’hospitalité. Et si vous pensez que le succès se résume au montant dépensé, vous vous préparez à l’échec, selon l’un des restaurateurs les plus renommés au monde.

Ce concept a aidé Guidara non seulement en tant que mari, mais en tant que restaurateur. Il est devenu directeur général d’Eleven Madison Park en 2006, où lui et le chef Daniel Humm ont mené le restaurant en difficulté à se classer parmi les meilleurs au monde.

“Quand quelqu’un nous donne du temps, quand quelqu’un nous donne de l’énergie, le sentiment de ce cadeau est absolument écrasant”, a-t-il déclaré. Et cela peut même ne rien coûter. Donner du temps et de l’attention, “et écouter, qu’être présent pour quelqu’un… c’est le plus beau cadeau que l’on puisse faire à quelqu’un, et c’est ce qu’est une hospitalité déraisonnable”, a déclaré Guidara, auteur du livre “Une hospitalité déraisonnable”.

Daniel Humm (L) et Will Guidara célèbrent avec leurs trophées après avoir remporté le prix du meilleur restaurant du monde lors des prix des 50 meilleurs restaurants du monde à Melbourne le 5 avril 2017.

Sous le groupe hôtelier Make it Nice, les deux ont ensuite ouvert NoMad New York, Nomad Bar, Made Nice, NoMad Los Angeles et NoMad Las Vegas. Après avoir vendu sa part des entreprises à Humm, Guidara s’est associé à l’auteur à succès du New York Times et éditeur d’Optimism Press, Simon Sinek, pour publier son livre.

“Si une organisation a un client ou un client, il y a des leçons d’hospitalité déraisonnable qui peuvent absolument être appliquées, et tout se résume fondamentalement à l’écoute”, a déclaré Sinek lors du CNBC Work Summit. “Ce que Will fait et ce à quoi il a formé son équipe, c’est d’être totalement présent et d’écouter les opportunités où vous pouvez surprendre et ravir quelqu’un avec quelque chose d’inattendu”, a déclaré Sinek.