Un restaurant végétalien pour servir de la viande en temps de crise

Le Mango Tree à Somerset, en Angleterre, rouvrira avec de la viande au menu dans le but d’attirer les clients

Le Mango Tree, un restaurant végétalien à Taunton, Somerset, a annoncé qu’il se réinventerait avec un menu incluant de la viande après de brèves rénovations, citant le coût prohibitif de faire des affaires “comme un restaurant purement végétalien» dans un avis publié après la fermeture de ses portes samedi.

Après “une période de changement passionnante“, les clients pourront revenir pour”une variété de plats pour répondre à une grande variété de besoins et de préférences alimentaires“, a révélé le restaurant, expliquant que”continuer en tant que restaurant purement végétalien n’a pas été durable pendant un temps considérable car pas assez de clients nous ont soutenus.”

Le restaurant s’est efforcé de donner une tournure positive aux nouvelles, rassurant les clients végétaliens qu’ils auraient toujours accès au même “de délicieux plats à base de plantes qui auraient autrement disparu» et a même tenté de parer à d’éventuelles critiques éthiques en soulignant que «l’éthique s’étend aux emplois et au bien-être de notre merveilleuse équipe, à qui nous devons beaucoup, et une autre chance.”

Mais le compromis était trop pour certains clients végétaliens, qui se sont tournés vers les médias sociaux pour dénoncer le déménagement. “Pire que de fermer, vendre de la viande !“, a tweeté un commentateur, tandis qu’un autre a pensé que les propriétaires ne pouvaient pas être végétaliens ou qu’ils auraient choisi de sombrer plutôt que de s’abaisser à exploiter les animaux.

“Le véganisme n’est pas une entreprise commerciale. C’est une philosophie éthique qui fait de son mieux pour les animaux, la planète et la santé publique“, a déclaré un client, tandis qu’un autre a fait une fouille au Mango Tree”prix élevés» en affirmant que son «authenticité et valeurs végétales» avait justifié la dépense – jusqu’à présent.

D’autres ont trouvé des raisons moins nobles pour lesquelles le nouveau Mango Tree charnu échouerait. “Je pense qu’ils trouveront que la viande est plus chère maintenant“, a grincé un utilisateur. Les établissements non végétaliens ont également souffert de la crise énergétique auto-infligée qui assiège l’Europe, 70% des pubs britanniques déclarant qu’ils s’attendent à fermer leurs portes d’ici l’hiver sans intervention du gouvernement.

Le Mango Tree n’a pas reculé devant sa décision de devenir omnivore, insistant sur le fait qu’il avait essayé toutes les formes de sensibilisation imaginables à sa clientèle végétalienne, de “beaucoup de marketing, de nombreuses offres spéciales, offrant des repas sur place et à emporter, introduisant l’utilisation de partenaires de livraison à domicile et travaillant incroyablement dur pour être aussi efficace que possible,” seulement pour “pas assez de la population locale [to use] assez régulièrement pour pérenniser la continuité dans le format actuel.”