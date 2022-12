Un restaurant turc populaire dénonce les “fausses” critiques d’une étoile avec une réponse sauvage

Un restaurant turc POPULAIRE a riposté à une “fausse” critique qui a qualifié sa nourriture de “pire”.

Le critique a écrit: “Ce n’est certainement pas de la nourriture turque, c’est la pire nourriture que j’aie jamais mangée de ma vie. J’ai commandé un plat à emporter, après avoir lu les bonnes critiques (probablement de fausses critiques).

Le restaurant turc populaire Otto a riposté à une fausse critique Crédit : Google Maps

“La nourriture n’est pas fraîche, elle est congelée et réchauffée, même le shish de poulet grillé. Le pot d’agneau épicé est juste un ragoût de légumes mélangés et du shish d’agneau grillé ajouté sur le dessus.

“La purée de pommes de terre avait l’air d’être faite de poudre instantanée. Les légumes étaient détrempés. Même les contenants à emporter semblaient être réutilisés. Toute la nourriture est allée à la poubelle, l’argent dépensé pour les ordures. Évitez ce restaurant.”

Le propriétaire du restaurant de Wanstead, au nord-est de Londres, a répondu: “Ne faites pas de fausses critiques, les gens connaissent très bien Otto.”

Une autre mauvaise critique disait: “ÉVITEZ ÉVITEZ ÉVITEZ !!!!” Le critique a ensuite détaillé comment les boissons étaient “édulcorées” et le meze “avait le goût d’avoir été préparé quelques jours plus tôt”.

Ils ont ajouté : “Quand j’ai demandé que mon sandwich au poulet soit brûlé, on m’a dit que j’en avais presque mangé qu’il n’y avait aucune possibilité de le retirer de la facture. J’ai ensuite eu une longue et houleuse dispute avec le propriétaire/gérant !

“C’était très embarrassant et pénible pour tout le monde dans le restaurant. Sans oublier – Complètement inutile !”

Le Mirror a rapporté qu’OTTO avait rapidement répondu: “Je vous réponds, donc les gens ne connaissent que la vérité sur ce qui s’est réellement passé. Vous êtes venu à Otto avec votre famille, vous avez commandé de la nourriture.

“Nous donnons d’abord à tous nos clients du houmous et du pain gratuits, vous vouliez deux paniers de pain et de houmous et vous avez mangé toutes vos commandes.

“Vous avez commandé un wrap sandwich accompagné de frites et de salade, que vous avez mangé pratiquement jusqu’à la dernière bouchée restante, et vous avez appelé le serveur pour vous plaindre qu’il était brûlé et que vous ne voulez pas payer cela. Vraiment… ?!

“Notre rôle important est de rendre nos clients heureux et satisfaits, nous avons donc fait un autre petit wrap mais vous avez refusé et voulu l’addition à laquelle vous ne vouliez pas régler la commande que vous aviez mangée.

“Je t’ai demandé si tu n’étais pas content pourquoi ne nous l’as-tu pas dit dès le début, tu avais dit que tu avais faim et tu l’as juste mangé.”

Une troisième mauvaise critique a déclaré: “Absolument terrible. Après avoir vu les bonnes critiques, j’ai commandé de la nourriture pour ma mère âgée. J’ai commandé des falafels, des légumes mélangés et du riz.

“Les falafels étaient brûlés, j’en ai essayé un et je pouvais à peine mordre dedans. Les légumes mélangés étaient détrempés, ma mère n’a même pas pris la peine de les essayer.

“Ma mère n’a même pas voulu essayer le riz, j’ai essayé le riz et il avait un drôle de goût. Le pain était froid comme la pierre.

“Pour le prix qu’ils facturent, on s’attend à une très bonne nourriture mais c’était horrible. Ma mère âgée est restée affamée et très déçue.”

Le restaurant a répondu: “Je ne peux pas vous remercier pour ce commentaire car il ne reflète pas votre véritable expérience avec nous, vous avez passé une commande via Deliveroo, puis vous vous êtes plaint plus tard que la nourriture était froide, ce qui a changé en ce que le falafel était brûlé.

“Nous ne pouvons pas contrôler si la nourriture devient froide en raison des délais de livraison, cependant le falafel que vous avez montré sur la photo n’est pas brûlé, c’est ainsi que nous avons toujours servi notre falafel.

“Les falafels sont frits pour créer un extérieur croustillant et un intérieur moelleux. Au téléphone, vous avez dit que le falafel était noirci alors que sur la photo, il est loin d’être brûlé.”

Mais une critique plus positive disait : « La nourriture était délicieuse et les portions étaient grandes. Le restaurant a l’air beau et confortable – nous étions assis à côté de la cheminée.

“Le personnel était très gentil et attentionné, en particulier Erol. Un tel gentleman, il était si gentil avec nous que je devais m’assurer d’obtenir son nom et le remercier ici pour son merveilleux service.”