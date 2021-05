Un restaurant taïwanais attaqué avec plus de 1000 cafards et probablement touché par le crime organisé (VIDEO)

Un restaurant à Taipei, Taiwan a été attaqué avec plus d’un millier de cafards, dans un incident que la police considère comme un acte de vengeance mené par une organisation criminelle.

Deux hommes vêtus de noir se sont heurtés à G House Taipei lundi soir et ont jeté plus de 1000 petits cafards en l’air avant de fuir les lieux, selon des informations. Les photos ont montré le grand nombre de cafards dispersés dans le restaurant, tandis que les images de vidéosurveillance ont capturé le crime dans son intégralité.

Attaque de Roach – la police enquête sur deux hommes qui auraient relâché plus de 1000 cafards dans un restaurant où les chefs de police des villes de Taipei et de New Taipei assistaient à un dîner hier soir.

