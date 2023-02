Un restaurant servant des pâtes dans un verre à vin “fantaisie” a Twitter à la recherche de raisons

Il est assez courant que les restaurants chics attirent les clients non seulement avec une cuisine savoureuse, mais aussi avec leurs services délicieux qui font que ces derniers leur reviennent comme des habitués. L’un des facteurs importants qui excitent l’expérience gastronomique est la façon dont un plat est présenté aux invités, car c’est ce qui les incite à prendre une bouchée ! Cependant, le placage n’est pas la tasse de thé de tout le monde et une vidéo récente partagée sur Twitter l’a prouvé. Il a montré que des pâtes étaient apportées dans un verre à vin pour être versées dans une assiette et cela a laissé les internautes chercher des raisons.

Partagé à l’origine sur TikTok, le clip qui a refait surface sur l’application Blue Bird contenait un verre à vin fantaisie, rempli de pâtes, qui a été retourné et placé sur une assiette. Le préposé soulève ensuite lentement le verre qui a fait tomber les pâtes de manière inégale sur l’assiette. En plus de tout cela, il y avait du fromage râpé sur la base du verre inversé. Une fois les pâtes installées dans l’assiette, le serveur a simplement laissé tomber le fromage dans le plat et a complètement ruiné les attentes de première classe non seulement des personnes servies, mais même des utilisateurs en ligne qui ont trouvé le placage complètement inutile et absurde !

“C’était tellement inutile que je pleure”, a lu la légende qui accompagnait le court clip qui a amassé plus de 346 000 vues sur Twitter. L’utilisateur a poursuivi en fulminant : “Ça me tue que tout atterrit de manière inégale sur l’assiette, comme c’était le BUT.”

ça me tue que tout atterrit de manière inégale sur l’assiette comme quel était le BUT – chai ⵣ (@proyearner) 13 février 2023

imaginez à quel point celui qui doit laver ces plats en a marre, c’est plus de travail et POUR QUOI— chai ⵣ (@proyearner) 14 février 2023

Les internautes ont également dénoncé le placage déraisonnable de pâtes alors que l’un d’eux écrivait: «Est-ce un verre à vin? Ce n’est pas chic, c’est un budget supplémentaire…. Et pour les nouilles et le fromage… ». “Parfois, les gens doivent se demander” pourquoi “et s’il n’y a rien comme réponse, peut-être qu’ils ne le font tout simplement pas”, a commenté l’autre.

J’ai regardé cela plusieurs fois maintenant et frfr je serais malade juste parce que la portion est si petite. Sachant que je pourrais le faire à la maison avec 2 portions de plus sur la cuisinière idkkkkk g :/ — SIRÈNE. (@sirenspoet) 15 février 2023

Est-ce un verre à vin ? Ce n’est pas luxueux, c’est un budget supplémentaire…. Et pour les nouilles et le fromage…— Sa Lusciousness Kirsche (@Kirschemann) 14 février 2023

La quantité de sauce maintenant coincée dans ce verre et non sur les pâtes est déchirante – emma (@emsyreed) 14 février 2023

Cela ressemble à quelque chose qu’un enfant de 12 ans penserait être fantaisiste.— Zoe Kinsky (@NamiRocket) 15 février 2023

parfois, les gens doivent se demander “Pourquoi” et s’il n’y a rien comme réponse, peut-être qu’ils ne le font tout simplement pas— Roldi (@FIGHTDAPOWA_) 13 février 2023

Le troisième utilisateur a déclaré: “Cela ressemble à quelque chose qu’un enfant de 12 ans penserait être fantaisiste” tandis que le quatrième a fait remarquer: “La quantité de sauce maintenant coincée dans ce verre et non sur les pâtes est déchirante.”

