Un restaurant new-yorkais vend les frites les plus chères au monde à Rs 15 800 l’assiette

La Journée nationale des frites approche à grands pas et un restaurant de New York n’a ménagé aucun effort pour célébrer l’existence de cette délicieuse collation de pommes de terre frites. Un restaurant nommé Serendipity 3 à Manhattan a créé un record du monde Guinness pour la fabrication des frites les plus chères de tous les temps. Le plat de frites super cher s’appelle Crema dela Creme Pommes Frites. Non seulement le nom est exquis, mais le coût d’une seule assiette du plat peut laisser une énorme brèche dans votre poche. Vous vous demandez combien coûte le plat de frites le plus cher ?

Comme indiqué par le restaurant, une seule assiette de cette collation est servie pour environ 200 $ (environ Rs 15 800). Serendipity 3, le restaurant qui a créé le Guinness World Record, s’est rendu sur sa page officielle de médias sociaux pour partager qu’il voulait célébrer la prochaine journée nationale de la frite de la bonne manière.

En plus de cela, le restaurant a également révélé des détails sur les ingrédients secrets qui ont été utilisés pour préparer ce plat très cher. Avec les pommes de terre Chipperbeck, la liste révèle que le plat est frit dans de l’huile de truffe d’été Ubrani.

Le restaurant a déclaré : « Nous avons battu un autre record du monde Guinness ! Le chef Joe et le chef Freddy célèbrent #NationalFrenchFryDay de la bonne façon… en fabriquant les frites les plus chères au monde qui seront disponibles au menu pour la modique somme de 200 $. Fabriqué avec des pommes de terre Chipperbeck du nord de l’État, du champagne Dom Perignon et du vinaigre de champagne français Ardenne J. LeBlanc, du sel de truffe de Guérande, de l’huile de truffe d’été Urbani et garni de copeaux de tartufello Pecorino Senesi de Crète.

Jetez un oeil au post ci-dessous:

Le Guinness World Record s’est également rendu sur sa page officielle de médias sociaux pour annoncer la nouvelle. La vidéo partagée par Guinness World Record a montré comment le délicieux et le super cher sont devenus. Regardez la vidéo ici :

Le restaurant détenteur du record a annoncé que les frites exquises seront incluses dans leur menu pour 200 $ lors de la Journée nationale des frites le 13 juillet.

