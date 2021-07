Un restaurant new-yorkais établit le record du monde de création de frites les plus chères

Mardi 13 juillet, un restaurant de New York a remporté le titre des frites les plus chères du monde par le Guinness World Records. La journée a coïncidé avec la journée nationale des frites aux États-Unis, lorsque le restaurant Serendipity 3 de Manhattan a cuisiné l’une des assiettes de frites les plus luxueuses.

Le chef créatif, Joe Calderone, et le chef exécutif d’entreprise, Fredrick Schoen-Kiewert du restaurant se sont associés pour rehausser la cuisine américaine classique et offrir à ses invités une expérience culinaire unique et délicieuse. Le plat est au prix de 200 $ USD et comprend des ingrédients comme le champagne Dom Perignon, la graisse d’oie pure sans cage de France et le vinaigre français d’Ardenne Champagne J. LeBlanc.

Selon Guinness World Records, le plat est composé de « pommes de terre Chipperbeck du nord de l’État, de lots de graisse d’oie pure de France sans cage, de sel de truffe de Guérande, d’huile de truffe, de fromage Crete Senesi Pecorino Tartufello, de truffes noires d’été en copeaux d’Italie, Dom Perignon Champagne, beurre de truffe, Vinaigre d’Ardenne de Champagne français J. LeBlanc, crème bio A2 A2 100% nourrie à l’herbe de Jersey Cows, Gruyère Truffe Swiss Raclette vieillie 3 mois ». garnissez-le d’un peu de poudre d’or comestible 23 carats.

Le plat est préparé en blanchissant les pommes de terre dans du champagne Dom Pérignon et du vinaigre d’Ardenne de Champagne français J. LeBlanc, ce qui ajoute une touche de douceur et d’acidité au goût initial. Les frites sont ensuite cuites trois fois dans de la graisse d’oie pure pour donner à la couche extérieure une texture croustillante et croustillante. La sauce Mornay onctueuse qui accompagne la frite préparée en faisant fondre une grande quantité de beurre de truffe dans une poêle. Une pincée de farine est ajoutée pour faire un roux, qui est ensuite lentement fouetté dans la crème biologique A2 100% nourrie à l’herbe de Jersey Cows pour épaissir la consistance de la sauce.

En ce qui concerne la présentation, la photo partagée par Serendipity 3 sur leur compte Instagram peut vous donner un aperçu de ce plat de frites chic.

