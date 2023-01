Un restaurant malaisien vend du papad comme “nachos asiatiques” pour Rs 500, Desis appelle cela un “crime”

L’appropriation culturelle de la nourriture indienne est si répandue que le “thé chai” est une chose dans les pays occidentaux. Desis est naturellement vexé lorsque de tels cas apparaissent sur Internet ; par exemple, lorsque le Dosa du sud de l’Inde est surnommé “crêpe”. Maintenant, il est allé un cran plus haut avec un menu, vraisemblablement de l’extérieur de l’Inde, appelant le Desi “papad” par le nom de “nachos asiatiques”.

Un instantané du menu a été partagé par un utilisateur de Twitter du nom de Samantha, qui a écrit : “Un crime culinaire a été commis.” C’est une façon d’offenser deux communautés à la fois. Un utilisateur de Twitter a déterré le nom du restaurant. Il s’appelle “Snitch by the Thieves” et est situé en Malaisie. Son prix est de 27 ringgits malais, ce qui revient à environ Rs 500.

Il reçoit certainement un traitement digne d’un crime de la part des utilisateurs de Desi Twitter. “Je me demande si les Mexicains ou les Indiens devraient se sentir plus offensés”, a écrit un utilisateur. “Je me demande s’ils appelleront “moong ka papad” comme des nachos à pois noirs ? Et je suis assez satisfait du papad 2rs que je reçois avec de la poudre de masala je ne peux pas me permettre les 27 dollars lol [sic]”, a déclaré un autre.

Bien que ce restaurant en particulier ne soit pas américain, un utilisateur de Twitter a plaisanté : “Il est temps d’appeler les hamburgers, American vada paav et de se venger.[sic].”

Dans un monde de “pains naan” et de “thés chai”, nous aurions probablement dû voir arriver des “nachos asiatiques”.

