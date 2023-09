Un « restaurant » local passe à la haute technologie | Nouvelles

Avez-vous rencontré « La Cocina » ?

Elle est toujours prête.

Elle fait la queue à la fenêtre de la cuisine.

Elle se tient à côté des serveurs qui la chargent et la préparent à travailler.

Elle se rend à votre table pour s’assurer que tous vos plats sont servis rapidement et tranquillement.

Elle lance même un remerciement une fois terminé.

Elle est le nouveau membre du personnel de service travaillant actuellement au 1331 West Will Rogers au El Banquete Mexican Grill.

« Elle est pour nous plus qu’un simple robot », a déclaré Daniel Rodriguez, directeur d’El Banquete.

« Elle peut se rendre à n’importe quelle table du restaurant selon ses besoins. Elle fait effectivement attention aux personnes qui pourraient se mettre sur son chemin et elle se dirige directement vers la table. La nourriture est livrée rapidement et silencieusement sur toute la longueur et la largeur du lieu », explique-t-il.

Cocina sert gracieusement le dîner à la famille Riddle qui était au restaurant pour célébrer l’anniversaire d’Isaiah Holt.

Rodríguez a dit : «[She] est un assistant du coureur de nourriture. Vous les verrez toujours sortir en duo, principalement Pablo et Cocina. Ils sont capables de servir deux à trois tables, ce qui permet d’acheminer la nourriture au client encore plus rapidement.

Cocina gère jusqu’à 18 plateaux individuels de nourriture et de boissons en mains libres. Les serveurs à proximité restent libres de passer les commandes autour des tables et d’offrir le service auquel les clients s’attendent.

Elle mesure environ quatre pieds de haut et environ deux pieds carrés, avec ses quatre plateaux intégrés contenant la nourriture.

Cocina sort seule de la porte de la cuisine et se dirige de table en table pour accélérer la livraison des assiettes mexicaines finies.

Une dernière chose, lance Rodriguez à propos du petit robot, en parlant doucement : « Ce petit est « Cocina » qui se traduit par « cuisine », et c’est là qu’elle veut toujours aller, pour récupérer la prochaine commande de nourriture. »