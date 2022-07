Un restaurant en Espagne publie une photo inédite mettant en vedette les stars de Pathaan SRK, Deepika Padukone

Pathaan avec la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan et Deepika Padukone dans les rôles principaux de l’un des films les plus attendus. Les réalisateurs du film ont annoncé plus tôt que John Abraham ferait également partie de Pathaan.

Récemment, les créateurs ont publié la première affiche animée mettant en vedette Deepika sur les réseaux sociaux. Dès la sortie de l’affiche, les fans se sont emballés. Pendant ce temps, une autre photo inédite des décors de Pathaan est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il présente Shah Rukh et Deepika Padukone posant avec des fans en Espagne.

La photo a été partagée par le Duke Restaurant & Catering espagnol sur Instagram. Partageant la photo, la page a écrit: «Big Night avec une grande visite de la légende de Bollywood Shahrukh Khan. Hollywood a peut-être Brad Pitt, mais l’Inde a Shahrukh Khan. Śubhakāmanāvāṁ à toi @iamsrk et merci pour ta visite (emoji tricolore indien) (emoji mains jointes). #bollywood #incredibleindia #goodtimes.

La réalisatrice Siddharth pense que Deepika est une véritable superstar panindienne et sa présence à Pathaan rend le projet extrêmement excitant.

Il dit: “Deepika est un acteur rare avec un attrait pan-indien comme aucun autre et l’avoir dans un film, en regardant comme elle est, est un énorme USP. Nous voulions choisir quelqu’un qui a un attrait à travers le sexe et l’âge et il n’y a pas de plus grande star en Inde aujourd’hui que Deepika Padukone. Nous avons hâte de dévoiler son personnage dans le film lorsqu’il sortira uniquement sur grand écran le 25 janvier 2023. ”

L’appariement de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone est l’un des plus réussis à ce jour, compte tenu de leurs superproductions Om Shanti Om, Chennai Express et Happy New Year. Ils ont récemment grésillé en Espagne alors que des photos divulguées des décors de Pathaan ont pris d’assaut Internet. Le duo glamour a tourné une chanson extrêmement montée à Majorque alors que SRK affichait un pack de huit et Deepika dans son corps de bikini parfait.

Pathaan devrait sortir le 25 janvier 2023 en hindi, tamoul et télougou.