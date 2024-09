Un restaurant d’Oakville remporte une étoile Michelin

Un restaurant gastronomique d’Oakville a reçu une étoile Michelin – l’une des distinctions les plus prestigieuses et reconnues mondialement qu’un restaurant puisse recevoir

Un restaurant gastronomique d’Oakville a remporté l’honneur ultime qu’un restaurant puisse obtenir : il a remporté une étoile Michelin.

Hexagon, le concept de restauration raffinée du centre-ville d’Oakville dirigé par le chef Rafael Covarrubias qui a ouvert ses portes en 2017, est désormais le premier restaurant de la région de Halton jamais Restaurant Michelin.

Basé en France, le guide Michelin et son système d’étoiles de renommée mondiale sont largement considérés par les clients et les professionnels de l’hôtellerie comme l’organisme éditorial de référence pour la reconnaissance de la cuisine et du travail des restaurants du monde entier.

Toronto a été reconnue pour la première fois pour ses restaurants en 2022, mais les révisions du guide de cette année (annoncées lors d’une cérémonie cette semaine) marquent la première fois que des restaurants de la région du Grand Toronto – y compris Oakville – ont été visités par des rédacteurs Michelin.

Hexagon a été reconnu à plusieurs reprises comme le meilleur restaurant d’Oakville, notamment en figurant sur la liste des 100 meilleurs restaurants du Canada en 2023 et 2024.

Par coïncidence, le restaurant a célébré son septième anniversaire la semaine dernière, après avoir accueilli ses premiers clients en septembre 2017. Oakville News a visité et évalué le restaurant pour la première fois en mai 2019, le qualifiant d’endroit où « la nourriture délicieuse rencontre l’art ».

En savoir plus ici : Le restaurant Hexagon est de classe mondiale

Lors d’une interview, le chef Covarrubias a commenté le moment où il a accepté l’honneur de recevoir une étoile au nom du restaurant : « Le fait que nous soyons sur scène avec ces grandes figures culinaires de notre secteur, cela signifie tout simplement beaucoup pour nous. »

En plus de sa nouvelle étoile, le chef Rafael Covarrubias a également reçu le prix Michelin Toronto Young Chef Award, marquant ainsi une réussite incroyable pour la scène culinaire locale.

Le Guide Michelin évalue les restaurants du monde entier selon un système scrupuleux, en notant la nourriture, le service, l’atmosphère et les pratiques commerciales éthiques sur un système de trois étoiles (trois étoiles étant la note la plus élevée). On estime que moins de 0,01 % des restaurants dans le monde sont reconnus par les rédacteurs et éditeurs Michelin.

Selon le guide, une étoile Michelin représente « un très bon restaurant dans sa catégorie ».

Plus d’informations à venir sur cette histoire en développement.