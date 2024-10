Un restaurant de Vancouver reconnu par Michelin ferme ses portes en novembre

Un restaurant bien-aimé de Vancouver ferme ses portes après cinq ans au service de la communauté Fraserhood. Say Mercy ferme ses portes le 2 novembre.

Say Mercy ravit les habitants avec son mélange caractéristique de cuisine américaine et italienne, défendant ce qu’il appelle « une histoire d’amour inattendue » entre les cultures.

« C’est le cœur lourd que Say Mercy annonce sa fermeture, avec un service final fixé au 2 novembre 2024 », a partagé le restaurant sur Instagram.

«Après cinq merveilleuses années au service de la communauté Fraserhood, l’équipe de Say Mercy souhaite exprimer sa plus profonde gratitude à tous les invités et voisins qui nous ont soutenus tout au long de cet incroyable voyage.»

Le restaurant a acquis une notoriété significative au sein de l’industrie alimentaire, recevant trois Bib Gourmand Michelin consécutifs au cours de ses cinq années d’activité.

« Depuis l’ouverture de nos portes, Say Mercy se consacre non seulement à servir de la nourriture, mais aussi à créer une expérience sincère pour les invités de notre chambre et les amis de notre communauté », poursuit le message.

« Nous n’aurions jamais imaginé que notre petit restaurant remporterait trois Bib Gourmand Michelin consécutifs, et nous en serons fiers longtemps après la fermeture de nos portes. »

Say Mercy fonctionnera comme d’habitude jusqu’à sa fermeture le 2 novembre et invite ses invités à « profiter d’un bolo barbecue et vivre une dernière fois cette histoire d’amour inattendue ».