Un restaurant de Londres veut embaucher un “ alimentateur de raisin ”, les avantages vous inciteront à postuler pour un emploi

Vous avez peut-être entendu parler de nombreux emplois étranges qui semblent faciles et vous font vous demander si votre travail actuel vaut tout ce que vous lui donnez. D’autres sont tellement bizarres que vous n’imagineriez même pas être payé pour de telles tâches. L’un de ces emplois – le poste de “mangeur de raisins” – a fait surface sur Internet. Le poste offre non seulement une excellente rémunération, mais également des avantages qui vous inciteraient à postuler pour le poste.

Publié par Caprice Holdings Group of Restaurants sur Instagram, la légende de l’offre d’emploi était la suivante : « Nous embauchons le premier distributeur de raisins de Londres avant l’ouverture de Bacchanalia cette année au cœur de Mayfair. Offrant une expérience immersive, Bacchanalia sera une célébration de la cuisine grecque et italienne exceptionnelle, des vins exquis et des réjouissances exubérantes.

Le New York Post a rapporté qu’après la publication d’une annonce d’une page entière sur le poste dans le Sunday Times britannique le 2 octobre, Bacchanalia a rapidement vu plusieurs demandeurs d’emploi postuler pour le poste. La position unique en son genre exigeait que les travailleurs aient «des mains magnifiques» et une «compréhension de base du grec et du latin», selon l’annonce «aide recherchée».

Un restaurant londonien engage un « alimentateur de raisins » professionnel pour nourrir les clients en raisins, donc je pense qu’il est prudent de dire que la société se porte plutôt bien 🙂 pic.twitter.com/D5imSG1dHw — Les bisous me font Boogie O’Lantern (@TVsCarlKinsella) 3 octobre 2022

Les avantages comprenaient une manucure régulière, du vin et la meilleure nourriture selon la société mère Caprice. Un tweet de l’écrivain de télévision Carl Kinsella disait: «Je pense qu’il est prudent de dire que la société se porte plutôt bien».

Attendez, c’est une parodie ? Question sérieuse. – Rufy Cruising (@HorsemobileUK) 3 octobre 2022

Un autre utilisateur a tweeté : « Attendez, est-ce une parodie ? Question sérieuse.”

un esclave romain se retourne actuellement dans leur tombe sachant qu’ils étaient le premier chargeur de raisin de Londres vers AD50 https://t.co/BBsr5LzADS — Tom Pashby (ils/elles) (@TomPashby) 3 octobre 2022

Un troisième utilisateur, Tom Pashby, a tweeté avec humour : “Un esclave romain se retourne actuellement dans sa tombe en sachant qu’il a été le premier mangeur de raisins de Londres vers l’an 50.”

Bacchanalia appartient à la société mère Caprice, dont le propriétaire est Richard Caring. Le groupe de restaurants de luxe comprend des points de vente tels que Balthazar et Sexy Fish, tous deux situés à Londres.

Souhaitez-vous postuler pour le poste, compte tenu de ses avantages et de sa rémunération ?

