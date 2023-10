Un restaurant de la Nouvelle-Orléans transforme les problèmes d’eau salée en un cocktail fougueux

La Nouvelle-Orléans est célèbre pour son esprit de défi face au malheur imminent et un point d’eau emblématique de la ville prend la dernière tournure des événements inquiétants avec une pincée de sel.

Le restaurant Commander’s Palace, vieux de 130 ans, a présenté au Big Easy sa dernière création de cocktails – liée aux mauvaises nouvelles pour l’environnement et à la boisson plus saine de l’eau du robinet.

Le mois dernier, le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a signé vendredi une déclaration d’urgence pour la ville, au milieu des inquiétudes concernant un coin d’eau salée du golfe du Mexique qui remonte le fleuve Mississippi frappé par la sécheresse en Louisiane et menace les approvisionnements en eau de la ville.

Le Commander’s Palace a désormais lancé un cocktail spécial appelé Salt Wedge. Le restaurant a posté un clip sur Instagram montrant un mixologue secouant le cocktail, et le message dit : « Quand la vie vous donne du sel, nous préparons un cocktail aux quartiers de sel. »

Il comprend de la tequila, de l’Aperol, du jus de pamplemousse et du jus de citron vert, garnis d’un quartier de citron vert trempé dans une sauce aigre-douce appelée chamoy, roulé dans du sel casher et épicé de piments, et avec un peu de sel au fond de la boisson. L’histoire était la première publié par Axios.

« Autant prendre un verre en attendant les criquets, non ? » » a déclaré Ti Adelaide Martin, copropriétaire du Commander’s Palace, au média. « La Nouvelle-Orléans a connu une intrusion d’eau salée à la fin des années 80 et nous avons réussi à nous en sortir, comme nous le faisons toujours. Nous sommes convaincus qu’avec un peu de préparation et de tequila, nous pouvons faire la même chose cette fois-ci.

C’est le première fois en 30 ans, l’intrusion d’eau salée dans le fleuve Mississippi en raison de la sécheresse menace l’approvisionnement en eau potable de la ville de la Nouvelle-Orléans, l’eau potable pour 1,2 million de personnes devant devenir dangereuse d’ici fin octobre.

Les impacts pourraient durer des semaines ou des mois sans précipitations significatives pendant que le Corps des ingénieurs de l’armée américaine s’efforce d’atténuer l’intrusion d’eau salée dans le fleuve Mississippi et que la construction de pipelines pour extraire l’eau potable plus en amont devrait commencer.