Un restaurant coréen à Québec va rouvrir après avoir été harcelé pour manque de français

Il y a deux semaines, Joe et sa famille ont pris la douloureuse décision de fermer leur restaurant coréen, Bab Sang. Ils ont même envisagé de quitter Québec.

Les gens s’arrêtaient devant le restaurant, pointant du doigt et chuchotant. Certains ont pris des photos.

Il y avait des appels téléphoniques menaçants.

“Certains nous ont appelés et ils nous ont dit ‘il suffit de quitter le Québec'”, se souvient Joe. CBC a accepté de ne pas utiliser son nom de famille pour des raisons de sécurité.

Le harcèlement a commencé après qu’un journal local, Le Soleil, a publié un article soulignant que les serveurs du restaurant ne parlaient pas français et que les noms des plats au menu étaient en anglais uniquement. (Le menu comprenait des descriptions en français des plats.)

L’accent mis sur Bab Sang survient à un moment où la province est très sensible aux menaces qui pèsent sur la langue française. Au cours de la campagne électorale, les dirigeants de tous les partis ont promis de faire davantage pour assurer sa pérennité.

Joe a dû changer les menus originaux de son restaurant car il ne listait pas les plats en français. Bien que les descriptions soient en français, il lui fallait faire un menu complètement français pour la réouverture. (Rachel Watts/CBC)

Le maire de Québec, Bruno Marchand, est intervenu en disant que les entreprises doivent fonctionner en français à Québec.

“Je ne veux pas parler de cette situation particulière mais je tiens à dire que nous ne ferons pas de concessions sur le dos de la pénurie de main-d’œuvre… [Quebec] est en français, ce n’est pas négociable », a déclaré Marchand, tel que rapporté par Radio-Canada.

Peu de temps après, Joe dit que les appels téléphoniques ont commencé et qu’il a commencé à s’inquiéter pour la sécurité de ses employés et de sa famille. Il a finalement déconnecté la ligne téléphonique et fermé son restaurant pendant une semaine alors qu’il décidait quoi faire ensuite.

“Franchement, j’ai toujours peur de prendre le téléphone”, a déclaré Joe. “Mon cœur se brise lorsque mes employés reçoivent le téléphone et [people are] méchant et menaçant. C’était vraiment une période difficile pour moi.”

Originaire de Corée du Sud, Joe a quitté le Nouveau-Brunswick pour s’installer à Québec il y a quatre mois avec sa famille. Il dit que l’hostilité à laquelle il a été confronté est décevante, d’autant plus qu’il vise à satisfaire tout le monde dans le quartier de Sillery.

Pendant des mois, Joe dit avoir eu du mal à trouver des employés francophones.

“Je suis vraiment désolé pour mes clients qui veulent obtenir un service en français. Je veux les servir en français”, a déclaré Joe. “Je ne peux pas parler français et je n’ai pas de personnel français maintenant, mais je ne peux pas le résoudre par moi-même.”

Les choses ont changé pour Joe et son restaurant lorsque des nouvelles ont été diffusées sur le harcèlement auquel ils étaient confrontés.

C’est alors que des membres de la communauté de la ville de Québec, dont de nombreux anglophones bilingues, ont prêté main forte en traduisant le menu et en offrant bénévolement leurs services pour garder le restaurant ouvert.

Grâce au soutien, Joe dit qu’il rouvre le restaurant mercredi soir et reprend les heures normales d’ouverture.

Le panneau à l’extérieur de Bab Sang indique les heures d’ouverture pour les commandes à emporter pendant que le restaurant était temporairement fermé. (Rachel Watts/CBC)

“Je prie pour que quelqu’un fasse ça pour moi”

Une grande partie du soutien à Bab Sang provenait de messages en ligne, comme celui de Dave DiNicolo, qui a déménagé de Toronto à Québec il y a environ sept ans.

Il a publié un article sur la situation du restaurant peu de temps après avoir entendu parler des menaces qu’ils avaient reçues. Il dit qu’il espérait inciter le restaurant à rouvrir.

“J’en avais entendu parler à la radio en conduisant pour travailler sur CBC, et je me suis juste dit, comme si cela se passait dans mon quartier, et je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être difficile pour quelqu’un de venir ici”, dit DiNicolo.

Son message Facebook sur une page de groupe anglophone à Québec a reçu des centaines de réponses, dont beaucoup s’engageant à passer à Bab Sang pour un repas afin de soutenir les propriétaires.

DiNicolo dit qu’il était important d’encourager Joe et sa famille, car il sait de première main ce que cela fait de repartir de zéro et d’apprendre une nouvelle langue.

Le gouvernement a rendu plus strictes les règles linguistiques pour les nouveaux arrivants, dans le cadre de ses efforts pour renforcer la langue française. Le projet de loi 96, qui a été adopté plus tôt cette année, oblige les responsables gouvernementaux à communiquer avec les nouveaux immigrants exclusivement en français, six mois après leur arrivée — entre autres mesures.

Les partisans ont souligné les difficultés d’apprendre une nouvelle langue dans ce laps de temps.

Pour Joe, il dit qu’il essaie d’apprendre le français et qu’il trouvera un tuteur.

Joe a ouvert Bab Sang à Sillery après avoir déménagé à Québec en juillet. Sa famille est originaire de Corée du Sud. Ils ont déménagé en Australie avant d’immigrer au Canada il y a cinq ans. (Rachel Watts/CBC)

DiNicolo dit qu’il est passé récemment au restaurant avec un message pour Joe : “Gardez la tête haute.”

“Si c’était moi, je prierais pour que quelqu’un le fasse pour moi”, a déclaré DiNicolo. “Cela semble juste être une chose raisonnable à faire.”

Michael Golveo a été l’un de ceux qui ont été inspirés par le message de DiNicolo pour visiter Bab Sang la semaine dernière.

Il dit que l’histoire lui a parlé parce que lui aussi est un immigrant et qu’il a déménagé à Québec il y a trois ans. Lorsqu’il a appris que l’entreprise familiale envisageait de déménager en raison de certaines des menaces, il a dit qu’il voulait montrer son soutien.

“J’avais un peu le cœur brisé”, a déclaré Golveo. “Ma façon de soutenir est d’aller au restaurant et de partager ce qu’ils avaient à offrir à la communauté, c’est-à-dire leur… nourriture délicieuse.”

Hoffman Wolff a également été impressionné par la nourriture lorsqu’il a commandé des plats à emporter la semaine dernière. Il a dit qu’il était encourageant de voir comment les gens de Québec ont réagi.

“C’est bien de voir la communauté anglophone se rassembler à ce sujet, mais je pense aussi qu’il y a beaucoup de francophones qui pensent que le restaurant a probablement obtenu un accord brut ici à l’origine et qu’ils veulent le soutenir”, a déclaré Wolff.

“[They] aurait pu choisir de vivre n’importe où au Canada, mais choisir Québec et démarrer une entreprise ici. C’est absolument le genre de personne que nous voulons dans notre communauté.”

Menu français nouvellement traduit

La situation de Joe a également touché Terrance Keller, qui a tendu la main pour aider à traduire le menu.

“Ce qui était au centre de tout cela, c’était leur menu, qui avait vraiment besoin de beaucoup de travail. Il ne présentait définitivement pas un visage français. Et donc je l’ai pris sur moi avec l’aide de Joe”, a déclaré Keller, qui a déménagé à Québec. de la Saskatchewan il y a 45 ans.

Au cours d’une semaine, Keller dit qu’il a édité et traduit les éléments du menu en français, recherché des termes et des plats et obtenu de l’aide pour éditer le document final.

“Je sais que Google Translate existe et cela semble très facile à première vue, mais cela prend en fait beaucoup de temps”, a déclaré Keller.

Terrance Keller tenant le menu français nouvellement traduit. (Rachel Watts/CBC)

Toute la publicité a également apporté ce que Joe recherchait : du personnel francophone. Joe dit que trois étudiants du cégep, qui ont été déplacés après avoir entendu parler de sa situation, se sont engagés à travailler au restaurant.

“Nous avons franchi un cap”

Keller dit que Joe devrait être fier de lui pour avoir dépassé cette période difficile.

“Je pense que cette période n’était vraiment pas amusante, il avait un peu peur pour ses enfants. Mais je pense que nous avons franchi un cap, je pense que la communauté est d’accord”, a déclaré Keller en regardant Joe assis à côté de lui. à l’une des tables de Bab Sang. “Je pense que vous pouvez imaginer que vos problèmes sont derrière vous.”

Terrance Keller et Joe se sont rencontrés à de nombreuses reprises depuis que Keller a proposé pour la première fois d’aider à la traduction. Il a aidé Joe à gérer une partie de l’attention des médias qu’il a reçue à la suite de l’annonce des menaces pesant sur son entreprise. (Rachel Watts/CBC)

Plus tôt cette semaine, le maire Marchand a dit qu’il était bon de voir des gens se mobiliser pour soutenir l’entreprise.

Bien qu’il ne se soit pas excusé pour son commentaire précédent, il a déclaré qu’il devait être “encore plus bienveillant”.

“Mon engagement vis-à-vis de la langue française ne change pas mais dans un débat qui peut être acrimonieux, il est important de revenir sur l’idée de communauté et sur ce qui peut être fait pour montrer de la bonne volonté, accueillir et soutenir”, a déclaré Marchand, tel que rapporté par Radio Canada.

À l’avenir, Joe dit qu’il souhaite remercier tous les clients qui sont venus, même lorsque le restaurant était fermé, pour offrir leur soutien et passer des commandes.

“J’ai fait mon erreur de faire un menu en bilingue, c’était de ma faute. Mais plein de supporters et de québécois veulent que je rouvre et ce sont vraiment des gens adorables”, a déclaré Joe. “J’aime la ville de Québec.”