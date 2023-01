Un restaurant chinois sert du détergent au lieu de jus de fruits, 7 hospitalisés

Selon un rapport publié dans Post du matin de la Chine du Sud (SCMP).

Selon le point de vente, l’incident a eu lieu le 16 janvier dans la province du Zhejiang. L’une des clientes concernées, sœur Wukong, dînait avec sa famille et ses amis au restaurant lorsqu’un serveur a apporté une bouteille de ce qu’ils ont tous pris pour du jus de fruit. La femme a affirmé dans une vidéo, qu’elle a ensuite supprimée des médias sociaux, qu’elle et six autres personnes avaient été envoyées à l’hôpital pour se faire pomper l’estomac après avoir réalisé qu’il y avait eu une erreur et que leurs boissons avaient une saveur étrange.

L’aspiration gastrique, également connue sous le nom de pompage gastrique, est une procédure que les médecins peuvent utiliser pour vider rapidement le contenu de votre estomac en cas d’urgence.

Selon SCMP, les clients ont été informés que la confusion avait été causée par une serveuse qui avait une mauvaise vue. Selon un officier de police du poste de police de Xucun, les sept personnes sont dans un état stable et demanderont une indemnisation au restaurant plus tard.

Le point de vente a cité Mme Wukong disant depuis le lit d’hôpital : “Laissez-moi vous montrer tous ces gens allongés ici. Nous avons tous les sept dîné ensemble et avons dû nous faire pomper l’estomac.” Elle a affirmé que son mari avait pris la première gorgée et a informé le groupe qu’elle avait un goût amer. “J’ai pris une gorgée et j’ai avalé. Ma gorge s’est immédiatement sentie très mal”, a ajouté la femme.

Plus tard, la serveuse a reconnu qu’elle avait fait l’erreur parce qu’elle était inexpérimentée et avait un problème oculaire, a déclaré SCMP. Mme Wukong a déclaré: “Elle nous a dit qu’elle ne travaillait pas normalement pour le restaurant et qu’elle aidait juste pour la journée.”

Le point de vente a en outre déclaré qu’il n’était pas clair quel type de nettoyant pour sol était servi aux invités. Cependant, une recherche sur un marché en ligne chinois a montré plusieurs marques de nettoyants pour sols qui se présentent dans des emballages ressemblant à du jus d’orange. L’emballage est souvent écrit dans des langues étrangères, que les personnes qui ne parlent pas ces langues confondent avec d’autres types de produits.