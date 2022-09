Un restaurant chinois au Royaume-Uni critiqué pour les «frais de service pour bébé» imposés aux parents avec un tout-petit

Une soirée au restaurant avec votre famille est toujours une bonne idée et dîner avec votre moitié et votre enfant est un élément commun à presque toutes les cultures modernes du monde. Nous célébrons souvent les réalisations personnelles avec notre famille immédiate et dîner dans un restaurant est l’action de célébration la plus courante. Cependant, un restaurant britannique a fait en sorte que ces fêtes de famille coûtent cher si vous avez un enfant en bas âge avec vous.

Un restaurant chinois vous facturera beaucoup plus que d’habitude si vous emmenez vos bébés avec vous pour dîner, une décision qualifiée de bizarre et injuste par les gens du monde entier. Selon un rapport publié dans The Mirror, Panda Garden, à Barrow-in-Furness, imposera des « frais de service pour bébé » pour les enfants dans des chaises hautes à hauteur de 3 £ ou Rs 300. La déclaration a été faite par Panda Garden dans un cadre social. publication dans les médias, suite à une campagne de rénovation.

Alors que le message parlait de nouveaux ajouts comme un buffet à volonté pour Rs 900 où l’on pouvait manger autant que possible pour un prix fixe, les frais de service pour bébé ont irrité Internet, en particulier des déclarations comme «les chaises hautes ne sont pas gratuites, le travail non plus ». Jetez un œil au message du porte-parole de Panda Garden, Xiangling Xiao.

Dès que le message est devenu viral, le point de vente a été critiqué et le contrecoup a conduit le restaurant à publier une clarification. « En plus de payer les travailleurs pour nettoyer après le désordre de l’enfant, nous payons également le coût d’opportunité de réserver un siège pour un bébé là où un adulte aurait pu être assis. Il y aura des frais de 3 £ en conséquence. Nous demandons la coopération des clients à cet égard », a déclaré un porte-parole cité par The Mirror.

Les parents étaient toujours vexés par cette explication et ont qualifié la charge d’une chaise haute de rien de moins que de «folie». De nombreux parents se sont engagés à ne jamais visiter le restaurant.

