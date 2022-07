Un restaurant américain vend Dosa comme «crêpe nue» pour Rs 1400 et c’est un laissez-passer difficile pour Desis

Un restaurant américain appelé Indian Crepe Co. sert de bonnes vieilles spécialités du sud de l’Inde sur son menu; des plats de petit-déjeuner toute la journée comme le « délice de beignet trempé », le « délice de gâteau de riz trempé », la « crêpe nue » et la « crêpe de pomme de terre écrasée ». Vous ne les reconnaissez pas ? Essayez de penser respectivement à medu vadai, sambhar idli, un dosa simple et un dosa masala. Ce n’était pas la seule partie ridicule du menu. Le restaurant vend également ces articles à des prix jugés « sacrilèges » par les utilisateurs des médias sociaux.

La «crêpe de pommes de terre écrasées» se vend 18,69 $ (1 491 Rs), la «crêpe nue» à 17,59 $ (1 404 Rs), le «délice de beignet trempé» à 16,49 $ (1 316 Rs) et le «délice de gâteau de riz trempé» à 15,39 $ (Rs 1,316). 1 228). Tous les tarifs sont approximatifs. Il est sûr de dire que personne n’était ravi.

Outre le fait que les cuisines sont intensément politiques et que l’appropriation culturelle est une source de grave préoccupation, les Indiens ne prennent pas leur nourriture à la légère. Le menu n’a pas été bien accueilli par Twitter après avoir été partagé par un utilisateur passant par @inika_.

Cela ne s’arrête pas là.

Il y a plus. pic.twitter.com/BinMJf01Ci — Aniruddha (@rapidsnail) 17 juillet 2022

Tout est marketing. Les sushis ont la réputation d’être exotiques et de grande classe. La cuisine indienne n’a pas la même réputation. – Brasseur génial (@StunGunSteve) 17 juillet 2022

Si les Indiens peuvent prononcer croissant et bouillabaisse, les occidentaux peuvent prononcer dosa, medu wada et idli. Utilisez les vrais noms de ces plats. https://t.co/OPIpiP5T7W – brojack (@dontwannashar3) 17 juillet 2022

Ils apprendront à prononcer Crêpe mais ne sauront pas dire dosa. urgh https://t.co/wSWsSGpktx — Anirudh Menon (@kabeermenon) 17 juillet 2022

sangeetha mais fais-le en français https://t.co/bnkPq7daoe – r (@rahoelx) 17 juillet 2022

dégustant actuellement un pain plat croissant https://t.co/cysB9AteSp pic.twitter.com/kihyUKiYhj — Luke (@lukiewookiee) 17 juillet 2022

Dosa, l’aliment de base du sud de l’Inde, a été très décrié sur les réseaux sociaux ces derniers temps, commençant par être trempé dans une tonne de fromage pour être giflé dans des glaces. Il a également souvent été culturellement approprié, tout comme le Desi roti, qui sont tous deux appelés des versions de « crêpes » ou « pain » ou « crêpe » par des non-Indiens inconnus.

Récemment, quelqu’un avait également édité la page Wikipedia pour “crêpe” pour le définir comme “un type de dosa” dans ce que l’on peut supposer avoir été un petit clapback Desi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.