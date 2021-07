Un restaurant de la ville de Brewster dans le Massachusetts, aux États-Unis, a dû fermer ses portes pendant une journée après que ses employés aient été confrontés à une série de comportements grossiers de la part des clients. La situation était devenue si grave que quelques employés du restaurant de la ferme à la table Apt Cape Cod ont même pleuré après ces interactions grossières. Ainsi, pour apporter un peu de répit à leurs employés, Felt Castellano et son épouse Regina Felt Castellano, chef de cuisine et copropriétaire, ont annoncé via Facebook que leur restaurant fermerait pour la journée pour offrir à ses employés une « journée de gentillesse ».

Dans leur publication sur les réseaux sociaux partagée la semaine dernière le 8 juillet, les restaurateurs ont mentionné que même si beaucoup de leurs invités et clients les traitent avec gentillesse et compréhension, il y a eu un « afflux astronomique » de ces clients qui les insultent, menacent de poursuivre, argumenter et crier après leur personnel, faisant pleurer les membres de l’équipe. Le restaurant a déclaré dans sa déclaration qu’un tel comportement de la part des clients « est une façon inacceptable de traiter un être humain ».

Considérant comment la fréquence des comportements grossiers a affecté leurs employés, le chef Regina et le copropriétaire Felt ont déclaré qu’ils avaient décidé de prendre la journée et de donner au personnel le temps de nettoyer en profondeur le restaurant, de former et de traiter leur personnel avec une journée de gentillesse. La publication sur Facebook mentionnait que le restaurant serait ouvert pour le petit-déjeuner le lendemain, mais il a exhorté ses clients à se rappeler que bon nombre de ses employés sont jeunes et que c’est leur premier emploi, ou emploi d’été, pour aider à payer leurs frais de scolarité. La publication a également mentionné que la post-pandémie était toujours aux prises avec la situation et apportait des changements en raison de l’augmentation du volume d’affaires et d’autres aspects logistiques. Apt of Cape Cod a également mentionné qu’ils « n’essayaient pas de gâcher les vacances ou les jours de congé de qui que ce soit ».

De nombreux autres restaurants ont exprimé des préoccupations similaires après le partage de la publication sur Facebook par les propriétaires d’Apt Cape Cod. Commentant la publication, un autre restaurant appelé Mooncussers Tavern a écrit: «Nous sommes vraiment désolés d’apprendre que cela s’est produit, mais pas surpris. Nous sommes solidaires avec vous et croyons sincèrement que vous avez pris la bonne décision. Je vous souhaite tout le meilleur pour le reste de l’été.

Un client d’Apt Cape Cod a commenté : « Regina et Brandi, je suis vraiment désolé. Votre personnel a toujours été si poli et attentionné. S’il vous plaît, dites-leur au moins combien je les respecte et j’aimerais être toujours sur le cap et pouvoir vous soutenir, vous et l’équipe ! ». Retrouvez la publication Facebook du restaurant ici.

S’adressant au New York Times, Felt a déclaré que le changement de comportement est un développement récent car les gens étaient assez gentils pendant la pandémie de l’année dernière. Regina a déclaré à la publication que la série de comportements indisciplinés avait dépassé ses attentes et ne ressemblait en rien à ce qu’elle avait vu dans son expérience.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici