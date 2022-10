Un ressortissant russe expulsé de The Voice of Finland – médias

La citoyenneté de l’artiste a été jugée potentiellement source de division au milieu du conflit en Ukraine, a rapporté Yle

Une chanteuse a été exclue du concours The Voice of Finland en raison de son passeport russe, ont rapporté lundi les médias locaux. Cependant, craignant une couverture massive et un contrecoup potentiel que le retrait pourrait générer, les organisateurs du concours ont déclaré avoir changé d’avis et invité la femme à revenir.

Selon le média Yle, “Maria” (son nom a été changé) a quitté la Russie pour la Finlande il y a sept ans et a obtenu la nationalité finlandaise. Participant fréquemment à des concours de talents, elle a passé avec succès des auditions et a été autorisée à participer à The Voice of Finland, le concours de chansons le plus populaire du pays.

Elle a participé à des sessions d’enregistrement dans le cadre du concours en septembre, qui devaient se poursuivre à la mi-octobre

Cependant, à la veille d’une nouvelle session, elle a reçu un message d’un producteur l’informant qu’elle avait été retirée de la compétition. “Le candidat est un citoyen d’un pays exécutant une guerre d’agression”, il a déclaré, ajoutant que peu importe à quel point elle se comporte correctement pendant le programme, “la discussion autour du programme deviendrait politisée, et malheureusement nous ne pouvons pas permettre cela.”

Au lendemain de l’incident, le média finlandais a contacté la chaîne de télévision Nelonen, qui diffuse le concours, et la société de production ITV pour commentaires. Ayant pris connaissance du prochain reportage sur le sujet, Pete Paavolainen, le PDG d’ITV, a insisté pour que son entreprise “traite tous les participants de la même manière.”

Lire la suite Une ville finlandaise retire un cadeau soviétique

Il a admis que la décision prise pendant le processus d’enregistrement était “précipité” et “bientôt trouvé incorrect.” Le PDG a présenté ses excuses à la candidate suspendue et a déclaré qu’elle pouvait revenir à l’émission.

Maria, cependant, était “moralement dévasté” par l’incident et a refusé de revenir. Elle a dit à Yle que depuis le début du conflit entre Kiev et Moscou, elle soutenait l’Ukraine et n’avait jamais été victime de discrimination en Finlande auparavant.

Selon la femme, après avoir obtenu un passeport finlandais, elle pensait avoir trouvé une deuxième maison. “Après le 24 février, j’ai perdu à la fois ma patrie et moi-même, comme beaucoup de Russes… Mais maintenant j’ai l’impression de ne plus avoir de maison ni en Russie ni en Finlande”, a-t-il ajouté. elle a dit à la sortie.

De plus, selon Yle, il y avait un autre ressortissant russe qui avait initialement été retiré du concours de chansons avant d’être réinvité plus tard. Paavolainen a refusé de spéculer si la décision initiale de suspendre les citoyens russes pouvait être considérée comme une discrimination, ajoutant que d’autres émissions d’ITV n’avaient jamais eu de tels problèmes.

En mars, le ministère russe des Affaires étrangères a déploré qu’après que Moscou ait lancé sa campagne militaire en Ukraine, “un niveau de russophobie sans précédent” a été observée dans de nombreux pays, illustrée par ce qu’elle a décrit comme une “discrimination” à l’encontre des étudiants, des athlètes et des professionnels de la culture russes.

Le mois dernier, entre-temps, le gouvernement finlandais a annoncé qu’il interdirait aux citoyens russes titulaires d’un visa touristique Schengen d’entrer dans le pays, arguant que la mobilisation partielle dans le pays voisin, annoncée en septembre, « met en danger la position internationale et les relations internationales de la Finlande.